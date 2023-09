Mercato: "Ici, c’est Paris", le drôle de message de bienvenue de Toko-Ekambi à Barcola

Karl Toko-Ekambi (30 ans), ancien équipier de Bradley Barcola (20 ans) à Lyon, a souhaité la bienvenue au jeune attaquant à Paris d’où est originaire l’ancien attaquant de l’OL, récemment parti en Arabie saoudite.

Karl Toko-Ekambi et Bradley Barcola étaient encore équipiers à Lyon il y a moins de deux semaines. Et visiblement, le départ du second au PSG ravit le premier, désormais joueur du club saoudien d’Ahba Club. Toko Ekambi a en effet souhaité la bienvenue à Paris à son ancien partenaire dans un message sur Instagram.

Natif de Paris, Toko-Ekambi n'a jamais joué au PSG

"Ici, c’est Paris", a écrit l’international camerounais natif de la capitale française où il a d’ailleurs lancé sa carrière sous les couleurs du Paris FC, mais n’a jamais joué pour le PSG.

Un message un peu en forme de pied de nez en direction de l’OL où l’aventure s’est très mal terminée avec les supporters et les dirigeants. Sifflé et insulté par une partie du public lors d’un match contre Strasbourg (1-2) le 14 janvier dernier, il avait fracassé une poubelle de colère lors de son retour aux vestiaires. L’attaquant avait ensuite été prêté à Rennes pour la deuxième partie de la saison, avant de revenir à Lyon où un avenir semblait impossible.

"Ici, c’est Paris", le message de bienvenue de Karl Toko-Ekambi à Bradley Barcola sur Instagram © Capture Instagram

Lors de son passage en Bretagne, l’ancien joueur d’Angers et de Villarreal avait réglé ses comptes avec les supporters lyonnais mais aussi les dirigeants pour leur manque de soutien.

"On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer, avait-il lancé dans So Foot. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans."

"Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit 'dégagez'. Quand certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. Ça montre qu’ils sont contre moi, comme les supporters. Et ce n’est pas bon pour le club."