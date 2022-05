Mercato: "Je suis bientôt disponible...", la surprenante phrase de Dupraz sur son avenir incertain

Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche, où il était consultant avant de s'engager avec Saint-Etienne, Pascal Dupraz a ironisé sur son retour prochain dans l'émission, assurant qu'il serait "bientôt disponible".

Pascal Dupraz a encore au moins deux matchs à effectuer sur le banc de Saint-Etienne. Après le nul obtenu samedi sur la pelouse du FC Nantes (1-1) lors de la 38e journée de Ligue 1, le club du Forez a gagné le droit de disputer un barrage contre Auxerre, le représentant de Ligue 2.

"Je suis bientôt disponible"

La rencontre aller aura lieu ce jeudi et le retour ce dimanche, avec l'avantage de jouer à Geoffroy-Guichard pour l'ASSE. Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche, Pascal Dupraz a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir:"C'est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve." Ancien consultant pour les Grandes Gueules, Pascal Dupraz a aussi ironisé: "Vous me manquez. Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible."

Arrivé en décembre dernier en remplacement de Claude Puel, Pascal Dupraz avait repris l'équipe en vingtième position. Les derniers mois ont été très compliqués pour en arriver à ce barrage. "C’est un club à forte pression populaire. Plusieurs escadrons de CRS sont venus nous accueillir à l'aéroport ce matin. On mesure l’attente des supporters et ce que à quoi nous avons échappé, si d’aventure, nous avions échoué dans notre quête de barrage", a commenté Dupraz.

Après avoir déjà réussi à sauver Toulouse de la relégation par le passé, Pascal Dupraz pourrait réussir à nouveau sa mission. De son côté, troisième de Ligue 2, Auxerre a battu Sochaux aux tirs au but lors d'un pré-barrage pour en arriver là. "A Toulouse, j’avais l'impression que tout roulait. Là, je suis dans le dur depuis le 15 décembre. L’équipe s’est redressée mais a subi des coups de mous, a confessé Dupraz. Hier, nous étions en Ligue 2 toute une partie du match; nous sommes en Ligue 1 et demi. Nous avons deux matchs désormais pour que la sanction tombe. C’est un club prestigieux, mythique, je ressens tous les jours cette pression populaire."