Ligue des champions, C3, relégation... les très gros enjeux de la dernière journée de Ligue 1

Le multiplex de la 38e journée se tient ce samedi soir (21h) avec dix matchs et plusieurs enjeux au programme. Tout reste à se décider pour la Ligue des champions avec une lutte à trois entre Monaco, Marseille et Rennes, comme pour le maintien, où l’ASSE et Metz se disputent une place de barragiste.

Le dénouement de la saison 2021-2022 est imminent. Neuf mois et demi après le début des hostilités, la Ligue 1 referme son chapitre ce samedi soir, au terme de l’ultime multiplex où les dix matchs se disputeront en simultané à 21h. Derrière le champion parisien, six équipes sont encore en lice pour les places européennes qui n’ont encore livré aucun verdict. En bas de tableau, les trois derniers sont connus mais pas encore l'identité des relégués et du barragiste.

Monaco, Marseille et Rennes se disputent le podium

La défaite de l’OM à Rennes la semaine dernière a totalement relancé les Rouge et Noir dans la course au podium et permis à l’ASM, auteur de sa neuvième victoire de rang dans le même temps, de prendre la place de dauphin pour la première fois de la saison. Les Monégasques, devant Marseille à la différence de buts, ont leur destin entre les pieds alors que les Marseillais doivent espérer un faux-pas pour reprendre leur deuxième place. Les Rennais doivent en espérer deux pour accéder directement à la prochaine Ligue des champions. Pour rappel, la troisième place donnera seulement un ticket pour le 3e tour préliminaire de la compétition.

Monaco deuxième si :

- Il obtient un meilleur résultat à Lens que l’OM contre Strasbourg.

- Il perd, l’OM aussi, mais sans victoire de Rennes et en conservant sa meilleure différence de buts sur l’OM (+26 contre +21).

L’OM deuxième si :

- Il obtient un meilleur résultat contre Strasbourg que Monaco à Lens.

- Il obtient le même résultat le même résultat que Monaco et rattrape sa différence de buts (+21 contre +25), à condition d’éviter une victoire de Rennes à Lille en cas de défaite.

Rennes deuxième si :

- Il gagne à Lille pendant que Monaco et l’OM perdent contre Strasbourg et Lens.

Le classement:

2- Monaco: 68 points (+25) (place qualificative pour la phase de groupes de Ligue des champions)

3- Marseille: 68 points (+21) (place qualificative pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions)

4- Rennes: 65 points (+42) (place qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa)

Plusieurs prétendants à la quatrième place

Pour rejoindre le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France, directement en phase de poules de la prochaine Ligue Europa, le quatrième du championnat pourrait bien se trouver derrière Rennes, qui n’a pas le droit au revers à Lille. Strasbourg et Nice devront s’imposer pour espérer atteindre le top 4, même si l’un des deux pourrait se consoler avec la Conference League.

Strasbourg quatrième si :

- Il gagne à Marseille et que Rennes perd à Lille.

Nice quatrième si :

- Il gagne à Reims, Rennes perd à Lille et Strasbourg ne gagne pas à Marseille.

- Il gagne, Strasbourg aussi, rattrape sa différence de buts et Rennes perd.

Le classement :

4- Rennes: 65 points (+42) (place qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa)

5- Strasbourg: 63 points (+21) (place qualificative pour les barrages à la phase de groupes de la Conference League)

6- Nice: 63 points (+15)

Lens encore en course pour la C4

La cinquième place de Ligue 1, qualificative pour les barrages de la Conference League, est toujours accessible pour le RC Lens, qui avait manqué de peu l’Europe la saison dernière. Les Sang et Or sont condamnés à battre une impressionnante équipe monégasque, tout en espérant des accrocs de Strasbourg et Nice pour retrouver les jouxtes continentales, 15 ans après.

Lens cinquième si :

- Il gagne contre Monaco pendant que Strasbourg et Nice perdent à Marseille et Reims.

- Il gagne, Strasbourg et Nice font match nul et rattrape sa différence de buts (+14 contre +15 et +21).

Le classement :

5- Strasbourg: 63 points (+21) (place qualificative pour les barrages à la phase de groupes de la Conference League)

6- Nice: 63 points (+15)

7- Lens: 61 points (+14)

Saint-Étienne et Metz visent la 18e place

Le suspense est à son comble pour le maintien. Avant les 90 dernières minutes de la saison, les Verts et Grenats sont à égalité de points et à la lutte pour éviter la descente et accrocher une place de barragiste contre l’AJ Auxerre. Le FC Metz bénéficie d’une meilleure différence de buts mais se déplace au Parc des Princes alors que les Stéphanois se rendent à la Beaujoire pour affronter un adversaire a priori plus accessible.

Derrière, la relégation des Girondins de Bordeaux n’est pas encore officielle mais ne fait plus aucun doute. Tenus en échec par Lorient samedi dernier, les Bordelais comptent à présent trois points de retard sur l’ASSE et Metz, mais aussi une différence de buts largement défavorable. Seule une victoire combinée à des défaites de ses concurrents, le tout avec de larges scores, leur offrirait le véritable exploit d’une place de barragiste.

Metz relégué si :

- Il obtient un moins bon résultat à Paris que Saint-Étienne à Nantes ou le même en se faisant doubler à la différence de buts (-29 contre -35).

- Il perd, Saint-Étienne aussi et Bordeaux gagne en rattrapant sa différence de buts (41 contre -29 et -35).

Saint-Étienne relégué si :

- Il obtient un bon résultat à Nantes que Metz à Paris ou le même sans rattraper sa différence de buts -35 contre -29).

- Il perd, Metz aussi et Bordeaux gagne en rattrapant sa différence de buts (-41 contre -35).

Bordeaux relégué si :

- Il ne gagne pas à Brest.

- Metz et Saint-Étienne ne perdent pas à Paris et Nantes.

- Il gagne, Metz et Saint-Étienne perdent mais sans rattraper sa différence de buts (-41 contre -29 et -35).

Le classement :

18- Metz: 31 points (-29) (place de barragiste)

19- Saint-Etienne: 31 points (-35)

20- Bordeaux: 28 points (-41)

Le programme de la 38e journée :

Angers - Montpellier

Brest - Bordeaux

Clermont - Lyon

Lens - Monaco

Lille - Rennes

Lorient - Troyes

Marseille - Strasbourg

Nantes - Saint-Etienne

Reims - Nice

Paris SG - Metz