Mercato: Kluivert, Rosario, Stengs... Nice présente ses recrues néerlandaises

Les trois renforts néerlandais de l'OGC Nice, à savoir Justin Kluivert, Calvin Stengs et Pablo Rosario, ont été présentés ce mardi par le club azuréen, en compagnie de Mario Lemina.

L'OGC Nice évoluera toujours en rouge et noir la saison prochaine, mais il y aura un peu de oranje dans son vestiaire. Assez actif depuis le début du mercato estival, le club azuréen a notamment recruté ces derniers jours trois joueurs néerlandais: les attaquants Justin Kluivert (Ajax, prêt) et Calvin Stengs (Alkmaar, 15 millions), ainsi que le milieu défensif Pablo Rosario (PSV, 6 millions). Trois joueurs qui ont été présentés ce mardi, en même temps que l'international gabonais Mario Lemina (Southampton, 5 millions).

"C’est une vraie coïncidence, a expliqué le directeur du football Julien Fournier, au sujet de cette nouvelle tribu batave. Nous, on recherche toujours des joueurs de qualité, c’est ce qui nous anime en premier, après qu’ils soient Brésiliens, Argentins, Ivoiriens, Sénégalais ou Néerlandais, peu nous importe. Mais c’est vrai que dans cette équipe néerlandaise espoirs, il y a beaucoup de qualité, de joueurs qui correspondent à ce qu’on a envie de faire. Et après, c’est un avantage, parce que ce sont des garçons qui se connaissent bien."

Jeunesse et expérience

Au cours d'une longue conférence de presse, Fournier a pris le temps de présenter un à un ses nouveaux joueurs. En commençant par Calvin Stengs (22 ans). "C’est un joueur qu’on suit depuis plusieurs saisons, le premier contact date d’il y a deux ans et demi, a précisé le dirigeant. C’est toujours resté dans un coin de sa tête je pense, et en tout cas de la nôtre."

Concernant Kluivert, Fournier s'est attardé sur son riche parcours, à 22 ans aussi. "On parle souvent de jeunesse, on parle souvent d’expérience, et Justin, comme Kasper (Dolberg), allie les deux, a-t-il souligné. Avoir joué la Ligue des champions, avoir joué avec son équipe nationale, ça fait partie de l’expérience."

Une expérience que possède aussi Pablo Rosario (24 ans), avec plus de 130 matchs joués sous le maillot du PSV. "Pour Pablo, comme Mario (Lemina), on avait besoin au milieu d’avoir de la dimension athlétique, a justifié Fournier. C’est difficile, en plus d’être un joueur intelligent, technique, d’avoir cette dimension athlétique. Très vite ces joueurs-là ne sont plus abordables pour nous. Mais chez Pablo on a retrouvé un peu tout ça. En plus il a été capitaine du PSV, et c’est toujours intéressant de faire venir des capitaines."