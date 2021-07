Mercato: l'OGC Nice annonce l'arrivée de Lemina, la recrue d'expérience espérée par Galtier

L'OGC Nice a officialisé la venue de Mario Lemina en provenance de Southampton, la cinquième recrue du Gym. L'ancien joueur de l'OM aurait signé un contrat de trois ans contre une indemnité de 4,5 millions d'euros.

Le milieu international gabonais de Southampton Mario Lemina a signé ce samedi un contrat en faveur de l'OGC Nice, a annoncé samedi le club azuréen, comme annoncé par RMC Sport. Mario Lemina, 27 ans, se serait engagé pour trois saisons avec Nice, et le montant de l'indemnité du transfert s'élèverait à 4,5 millions d'euros, selon des sources concordantes.

Son nom circulait depuis un bon moment sur la Côte d'Azur, le nouvel entraîneur du Gym Christophe Galtier souhaitant de l'expérience dans son effectif. Lemina viendra renforcer un secteur privé de Morgan Schneiderlin, blessé au genou gauche dimanche dernier lors du match amical face à Kiev.

Encore un Néerlandais attendu à Nice

Mario Lemina, formé à Lorient, a évolué successivement à l'OM, la Juventus, Southampton, puis en prêt à Galatasaray et Fulham. Il lui restait un an de contrat avec les Saints. Cinquième recrue estivale de Nice après Todibo, Stengs, Bard et Kluivert, il totalise 220 matches toutes compétitions confondues en pro.



Ce n'est probablement pas le dernier mouvement estival de Nice. Pablo Rosario, le milieu défensif hollandais de 24 ans actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven serait tout proche de la Côte d'Azur, tandis que Stanley Nsoki, le défenseur niçois, lui, serait en passe de rallier Bruges, le champion sortant de Belgique.