Mercato: l'OL officialise la signature de Mahamadou Diawara, en fin de contrat au PSG

Comme attendu, l'Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi l'arrivée de Mahamadou Diawara, milieu de terrain de 18 ans arrivé au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

En fin de contrat avec le PSG, Mahamadou Diawara s'est engagé en faveur de l'OL, vendredi, où il a signé son premier contrat professionnel. Le milieu de terrain de 18 ans, originaire de la région parisienne, a paraphé un contrat de quatre ans avec le club rhodanien, soit jusqu'en 2027. Décrit comme un "box-to-box" et loué pour ses qualités techniques, sa puissance balle au pied et sa maturité sur le terrain, le joueur a été suivi "dès son plus jeune âge" tel que l'affirme l'OL dans son communiqué.

D'abord en réserve avant le saut dans le grand bain ?

Avec les équipes de jeunes du PSG la saison dernière, Diawara a disputé 19 matchs dont trois en Youth League, ainsi que la finale du championnat de France U19 perdue par les Parisiens face au FC Nantes. "Je suis très heureux et très fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel avec l'OL", a réagi l'intéressé sur Twitter. "Je tiens à remercier ma famille, mes proches et mes agents pour le soutien indéfectible depuis le départ. Merci aussi à mes clubs formateurs, l’ES Viry Châtillon et le PSG, de m'avoir permis d'atteindre cette étape importante de ma carrière", a souligné le jeune milieu de terrain.

Si l'OL "espère, à l’image de Saël Kumbedi cette saison, lui donner l’opportunité de confirmer tout son potentiel au plus haut niveau", la recrue devrait intégrer dans un premier temps le groupe pro 2, qui évoluera dans une poule de National 3 très relevée ainsi qu'en Premier League International Cup, une compétition entre 12 équipes anglaises et 12 équipes européennes de moins de 23 ans à laquelle Lyon s'est inscrit, pour combler l'absence de Youth League.