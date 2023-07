Mercato: la jeune pépite néerlandaise Emanuel Emegha signe à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg a annoncé la signature d'Emanuel Emegha (20 ans) jusqu'en 2028. Dans le viseur de Tottenham et du Milan AC, l'attaquant néerlandais a finalement choisi l'Alsace.

L'attaquant néerlandais Emanuel Emegha s'est engagé avec Strasbourg pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2028, a-t-on appris samedi soir sur le site du club de Ligue 1.



Emmanuel Emegha, 20 ans, était dans le viseur de Tottenham et de l'AC Milan mais c'est le club alsacien, passé cet été sous pavillon américain avec le consortium BlueCo, également propriétaire de Chelsea, qui a raflé la mise pour un montant de 12 millions d'euros.

La découverte de la Ligue Europa la saison dernière

"Au niveau de l'attaque, on cherchait à investir sur un jeune joueur prometteur, avec de grandes qualités. Emanuel est un garçon que nous connaissions et qui nous avait déjà fait forte impression. Nous sommes très heureux de l'accueillir au Racing", a déclaré le président Marc Keller.



L'international néerlandais U20 (1m95) a inscrit neuf buts et délivré une passe décisive la saison passée avec le club autrichien du Sturm Graz, où il a découvert la Ligue Europa, compétition dans laquelle il a inscrit un but en cinq matchs.