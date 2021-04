Mercato: Lafont souhaite quitter Nantes cet été

Prêté depuis 2019 par la Fiorentina, Alban Lafont entend quitter le FC Nantes à l’issue de la saison. Ses représentants l'ont fait savoir aux dirigeants du FCN, actuel 19e de Ligue 1.

Une fois n’est pas coutume, le marché des gardiens devrait être agité cet été. Que ce soit en France ou en Europe, plusieurs clubs sont à la recherche d’un portier. Au milieu de cet engouement pour le poste, Alban Lafont (22 ans), performant cette saison en club et en équipe nationale, devrait avoir un rôle stratégique. Le marché des gardiens étant le plus difficile à animer, le gardien de l’équipe de France Espoirs sait que l’opportunité de mouvements dans autant de clubs d’un seul coup est rare. Et qu’il faut saisir cette "chance".

Des discussions avec de gros clubs

C’est dans ce contexte qu’Alban Lafont, qui a déjà fait part publiquement de son souhait de jouer une Coupe d’Europe, a récemment fait savoir à ses dirigeants - par l’intermédiaire de ses représentants - son désir de quitter le FC Nantes à l’issue de la saison. Avec une option d’achat estimée à 7 millions d’euros, les Canaris peuvent encore espérer faire une opération financière dans l’affaire en achetant le gardien à la Fiorentina, où il lui reste trois ans de contrat, pour ensuite le revendre. A condition que la Fiorentina ne contre-optionne pas dans l’espoir de réaliser elle-même la bonne opération financière.

L’entourage du joueur aimerait désormais que son avenir soit réglé rapidement pour que le portier continue de concentrer à 100% sur son objectif prioritaire, à savoir le maintien avec le FC Nantes. Les discussions se sont intensifiées ces derniers jours entre les avocats de Lafont, son père et des gros clubs français et européens. Dans ce dossier, le mois d’avril pourrait être décisif.