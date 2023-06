Mercato: Mathéo Bodmer, fils de Mathieu Bodmer, signe pro au Havre

Milieu de terrain comme son père, Mathéo Bodmer a signé son premier contrat professionnel, vendredi, en faveur du Havre. Le joueur de 19 ans s'est engagé pour trois saisons.

Dans la famille Bodmer, le fils : ce vendredi, Mathéo Bodmer (19 ans), fils de Mathieu (40 ans), a signé son premier contrat professionnel en faveur du Havre. Le milieu de terrain s'est engagé pour trois saisons avec le champion de France de Ligue 2 et tout nouveau promu dans l'élite - soit jusqu'en 2026.

Il sera donc en lien professionnel étroit avec son père. Depuis la saison dernière, l'ancien milieu de terrain notamment passé par Lille, Paris, ou Lyon, occupe le poste de directeur sportif des Ciel et Marine et a contribué à la promotion du club normand en Ligue 1, dès sa première saison en exercice.

Lancé en Ligue 2 à 17 ans

Mathéo Bodmer est lui arrivé au Havre un peu plus tôt que le paternel (en 2017) et a cumulé 20 apparitions cette saison, National 3 et U19 confondus. S'il n'a pas joué avec l'équipe professionnelle la saison dernière, Bodmer Jr. avait plongé dans le grand bain en fin d'exercice précédent : à tout juste 17 ans, il avait disputé l'intégralité de la seconde mi-temps du match remporté par le HAC face à Troyes (3-2), le 15 mai 2021, lors de la dernière journée de Ligue 2.