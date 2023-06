Bus à impériale, fumigènes... les images de la belle fête au Havre, promu en Ligue 1

Sacrés champion de Ligue 2 et promus en Ligue 1, les joueurs du Havre ont été célébrés devant près de 30.000 supporters samedi matin dans la cité normande.

Quatorze ans d’attente, ça vaut bien une grande fête. Vendredi soir, Le Havre a validé son ticket pour la Ligue 1 à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Vainqueur de Dijon (1-0) dans un stade Océane en fusion, le HAC a été sacré champion de L2 à l’issue d’une saison très convaincante. Le titre et l’accession en L1 des joueurs de Luka Elsner ont donc été fêtés comme il se doit ce samedi matin dans les rue de la ville normande.

Elsner : "On est unis pour la vie"

Sous le soleil, les Ciel et Marine ont défilé dans un bus à impériale, acclamés par près de 30.000 fans. Ils ont également été reçus et salués à l'hôtel de ville par le maire Edouard Philippe.

"Je voudrais vous remercier pour votre soutien qui a été grandissant tout au long de la saison, a lancé au public Luka Elsner sur le balcon de la mairie. On a vécu aussi une aventure extraordinaire grâce à vous. On va garder cette union jusqu’à la fin de notre vie et se rappeler ces moments magiques au fil de mois. Ça a été fait avec beaucoup de travail, de solidarité dans ce groupe. On est uni pour la vie", a conclu le coah havrais, ovationné par les supporters.