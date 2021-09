Mercato: Montpellier mise sur Gioacchini

Montpellier a annoncé l’arrivée de Nicholas Gioacchini, en provenance de Caen sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. L’attaquant, qui devient le premier joueur américain à porter les couleurs montpelliéraines, découvrira la Ligue 1 cette saison.

Dans les derniers jours du mercato, Montpellier a perdu son duo d’attaquant titulaire. Gaëtan Laborde a rejoint le Stade Rennais, qui disputera la Conference League cette saison et Andy Delort a rejoint l’ambitieux projet de l’OGC Nice.



Ce mercredi, le MHSC a officialisé l’arrivée d’un attaquant, Nicholas Gioacchini sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de deux millions d’euros. Il devient le premier Américain de l’histoire à porter le maillot montpelliérain et découvrira la Ligue 1 cette saison.



"C'est le premier Américain que nous recrutons chez les garçons, c'est un pari sur l'avenir et je lui souhaite de s'intégrer rapidement et de se faire sa place dans le groupe du coach. Welcome Niceholas", a déclaré le président Laurent Nicollin sur le site officiel du club.



Nicholas Gioacchini a disputé 46 matchs de Ligue 2 dont 30 la saison dernière pour 4 buts marqués et une passe décisive délivrée.

Germain signe jusqu’en juin 2024

Valère Germain, libre depuis la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, a signé lui un contrat de trois saisons avec Montpellier où il portera le numéro 9. Après des années difficiles avec le maillot ciel et blanc, l’attaquant aux 248 matchs de Ligue 1 pour 55 buts marqués aura la lourde tâche de porter l’attaque montpelliéraine cette saison.



Le club de Laurent Nicollin entame donc un nouveau cycle avec l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’équipe et le départ de ses cadres. Après quatre journées, le club pointe à la onzième place du classement avec 4 points, après la trêve internationale, Montpellier recevra à la Mosson l’AS Saint-Etienne, le dimanche 12h septembre à 13h.