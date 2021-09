Mercato: Nuno Mendes raconte son transfert de dernière minute au PSG

Méconnu du grand public, le jeune latéral gauche portugais Nuno Mendes, 19 ans, est la dernière recrue estivale du PSG. Le joueur prêté par le Sporting a confié ses premières impressions et est revenu sur son transfert sur le site du club.

Ce sera l’une des curiosités de ce début de saison au PSG. Après les stars et bien sûr Lionel Messi, le PSG a bouclé son mercato avec la signature du jeune arrière gauche portugais Nuno Mendes. Agé de 19 ans, le joueur qui appartient au Sporting a été prêté au Paris Saint-Germain. Un prêt payant avec une option d’achat avoisinant 50 millions d’euros. Doté d’une très belle cote, il devrait être la doublure de Juan Bernat lorsque l’Espagnol reprendra la compétition. En attendant, ce joueur très prometteur a effectué ses premiers pas au Camp des Loges et se remet à peine des dernières heures très agitées du mercato.

"J’ai parlé avec Danilo en sélection"

"C’est sûr que ça a été très rapide, reconnaît-il jeudi sur le site du PSG. J’étais en sélection et j’ai reçu un appel pour me prévenir qu’il y avait une possibilité de signer avec le Paris Saint-Germain et ça m’a rempli de bonheur. Je n’imaginais pas vivre ce genre d’aventure aussi rapidement mais un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout. Je me suis préparé au maximum depuis ma formation pour représenter au mieux un club du plus haut niveau. J’ai parlé avec Danilo en sélection, je sais qu’il va m’aider dans mon processus d’intégration."

"J’ai encore beaucoup de temps pour progresser"

A Paris, Nuno Mendes veut apprendre. "Je n’ai que 19 ans et une seule année en tant que joueur professionnel, donc j’ai encore beaucoup de temps pour progresser. Et justement, je pense que cette équipe et ce club m’aideront vraiment à le faire." Surtout grâce à toutes les stars qui composent désormais l’effectif parisien : "C’est clair que c’est une grande fierté pour moi d’avoir signé ici au milieu de tous ces grands joueurs. Je pense que c’est le rêve de tout joueur d’évoluer à leurs côtés. Je pense que c’est important pour moi de rester calme, de faire ce que je sais faire de mieux."