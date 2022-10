Rennes: Lovro Majer prolonge jusqu'en 2027 en Bretagne

Le Stade Rennais a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de sa pépite Lovro Majer. Le Croate de 24 est désormais lié jusqu'en 2027 avec le club breton.

24 heures avant d'affronter Angers à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a communiqué une nouvelle qui devrait ravir les supporters du club breton. Chef d'orchestre offensif des Rouge et Noir depuis l'été 2021, Lovro Majer va poursuivre son aventure avec son club. Ce dernier a officialisé la nouvelle ce samedi sur les réseaux sociaux.

Majer prolonge avec Rennes jusqu'en 2027

Le Croate de 24 ans a prolongé son bail d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2027, avec Rennes. Après une fracture du nez fin août, Majer commence petit à petit à retrouver du temps de jeu ces dernières semaines, notamment en Ligue Europa. Bruno Genesio espère pouvoir compter sur sa pépite, débarqué du Dinamo Zagreb à l'été 2021 contre 12 millions d'euros, comme cela a été le cas lors de l'exercice précédent. Le milieu offensif avait réalisé une saison pleine avec pas moins de 49 apparitions toutes compétitions confondues pour 11 buts et 13 passes décisives.

"Je suis très content, l'an dernier on a fait de très bonnes choses et je veux continuer. Je veux faire de grandes choses avec le club", explique-t-il dans la vidéo partagée par le Stade Rennais. "Je crois qu'avec l'équipe, le staff, le coach on va faire une très bonne saison".

Majer était courtisé par plusieurs cadors européens lors du dernier mercato estival, notamment l'Atlético de Madrid qui s'était rapproché de Rennes en vue d'un transfert fin août. Le joueur avait également été supervisé par Arsenal fin septembre lors de la rencontre entre la Croatie et le Danemark en Ligue des nations.