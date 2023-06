Mercato: un club saoudien s'intéresse de près à Alexis Sanchez

Seulement un an après avoir débarqué à Marseille, Alexis Sanchez pourrait décoller pour l'Arabie saoudite, où un club lui offrirait un salaire annuel de 10 millions d'euros.

Une saison et puis s'en va ? Alors que l'avenir d'Alexis Sanchez à Marseille est incertain, un club saoudien pourrait profiter de ce flou pour tenter d'attirer l'attaquant de 34 ans. Ainsi, selon Fabrizio Romano, le club d'Al-Fateh, sixième du dernier championnat local, aurait proposé un contrat d'une saison (plus une autre en option) au Chilien, assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros.

Pablo Longoria veut garder Alexis Sanchez à tout prix

En conférence de presse lundi, le directeur sportif marseillais, Pablo Longoria, clamait sa volonté de conserver le meilleur buteur olympien du dernier exercice (devant les défenseurs Chancel Mbemba et Nuno Tavares), lui qui est en fin de contrat. "On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent, nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu'il avait cette saison", a glissé le dirigeant espagnol à l'égard de l'ancien attaquant de l'Inter.

Arrivé en héros en août dernier, Alexis Sanchez a disputé 44 rencontres avec l'OM, toutes compétitions confondues, bouclant la saison avec 18 buts et 3 passes décisives au compteur, dont 14 réalisations en 35 matchs de Ligue 1. Du jamais vu à Marseille depuis les 16 buts de Florian Thauvin en championnat en 2018-2019.