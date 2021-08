Tests médicaux, contrat, bains de foule: la première journée parisienne de Messi en images

Arrivé de Barcelone en début d’après-midi, Lionel Messi a vécu une première journée parisienne animée avec plusieurs étapes avant de signer son contrat. Le site du PSG propose une vidéo de près de dix minutes dans les coulisses des premiers pas de la superstar argentine dans sa nouvelle vie.

Le fantasme est devenu réalité en quelques heures et quelques images. On doit encore un peu se pincer pour y croire mais la réalité est là: Lionel Messi porte désormais les couleurs du PSG. Alors que cette perspective semblait éteinte il y a encore une semaine, le retournement de situation des derniers jours lui a permis de devenir concrète. Et c’est peu dire que la venue de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, véritable icône mondiale, excite les supporters du club de la capitale, dont certains guettaient son arrivée au Bourget dès dimanche.

Jongles au Parc

Elle a finalement eu lieu ce mardi en début d’après-midi, point de départ d’une première journée parisienne où la superstar argentine n’aura pas chômé. Après un départ de Barcelone en jet privé, dans lequel il ne portait pas le t-shirt "Ici c’est Paris" qui l’accompagnera ensuite, le désormais ex-Barcelonais s’est offert un premier bain de foule avec les fans du PSG à travers une fenêtre de l’aéroport. Il a ensuite pris la direction de l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour l’habituelle visite médicale précédant une signature, passant de salle en salle pour une batterie de tests.

L’étape suivante aura été le Parc des Princes pour une série de clichés et les premiers pas de la "Pulga" sur sa nouvelle pelouse sous le maillot parisien floqué du numéro 30, pour lequel le club a obtenu une dérogation. Et qu’on soit supporter ou non, il faut bien le reconnaître: voir Messi jongler au Parc avec la tunique du PSG, ça fait quelque chose. Le dernier point de rendez-vous de sa première journée aura été l’hôtel Royal Monceau où l’attendait une foule en délire – comme partout, avec chaque fois l’intéressé qui prenait le temps d’un petit coucou – et une délégation du club pour la signature de son contrat et l’officialisation du deal.

Hakimi et Wijnaldum pour l'accueillir

L’occasion de croiser Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, deux autres nouvelles recrues venues le saluer pour l’occasion, mais aussi son compatriote et nouvel entraîneur Mauricio Pochettino pour une belle étreinte teintée de respect mutuel. Tout sourire, l’Argentin pouvait alors s’installer aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi pour parapher le document qui ouvre sa nouvelle vie. Une journée résumée par le PSG avec une série de belles photos mais aussi et surtout une vidéo de plus de neuf minutes (à retrouver dans le tweet ci-dessus) qui nous plonge dans les coulisses de ses premiers pas à Paris. Lionel Messi est un joueur du PSG. On a beau s’être fait à l’idée, ça reste dingue.