PSG: "mon ambition est intacte, je suis là pour tout gagner" clame Messi

Présenté officiellement au Parc des Princes ce mercredi, Lionel Messi a tenu à rappeler son ambition avec son nouveau club. L'Argentin compte bien remporter tous les trophées possibles, dont la Ligue des champions qui échappe encore à son palmarès.

"Je suis là pour tout gagner". Le message a le mérite d'être clair et, s'il ne surprend personne, il illustre la volonté de Leo Messi de s'inscrire dans le projet ambitieux du PSG.

Messi est bien là "pour tout gagner"

Convié en conférence de presse ce mercredi pour sa présentation officielle, l'Argentin a rassuré tous les supporters parisiens : le sextuple Ballon d'or n'est pas en pré-retraite dans la capitale mais compte bien travailler dur et ramener le plus de trophées possibles. "Je me sens déjà très heureux ici et j'ai vite envie de m'entraîner et rejoindre mes coéquipiers, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure", a-t-il expliqué avant de détailler son désir de porter plus haut sa nouvelle équipe : "mon ambition est intacte et c'est pour cela, je suis là pour tout gagner et j'espère que l'on pourra le faire tous ensemble. Encore une fois, j'ai hâte de commencer."

Objectif C1 avec de très grands joueurs

Et Messi sait que dans sa quête de trophées, il pourra compter sur des coéquipiers de luxe comme son ami Neymar ou Kylian Mbappé. "Je suis très heureux, c'est la folie, je trouve cela super de pouvoir partager des grands moments avec ce groupe, qui compte de très grands joueurs avec qui j'ai envie de jouer". De jouer et de gagner, donc, notamment la Ligue des champions, qui échappe au palmarès du club francilien. "On sait que c'est difficile de gagner la C1, il faut plein de petits éléments et il y a aussi une part de chance. C'est une compétition spéciale et c'est ce qui la rend aussi belle et importante."

Les premiers pas de Lionel Messi en Ligue des champions avec le maillot du PSG, ce sera bien sûr à suivre sur RMC Sport.