Metz: Fabien Centonze a été flatté par l'intérêt de l'OM

Dans un entretien à Canal+, Fabien Centonze s'est dit flatté d'avoir été approché par l'OM il y a quelques mois, même si le club phocéen n'avait pas formulé d'offre concrète au FC Metz.

Il est une valeur sûre de la Ligue 1 au poste de latéral droit. Et il goûtera peut-être l’Europe la saison prochaine. Avec le FC Metz ? Avant de défier le leader lillois ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, Fabien Centonze et les Lorrains occupaient la neuvième place du classement, à l'affût pour les places européennes. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur de Clermont et Lens ne sait pas encore où il sera dans quelques mois. Lors des deux derniers mercatos, son nom avait notamment circulé du côté de l’OM. Et ce n'était pas qu'une rumeur.

Flatté par l'intérêt marseillais

"Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent. J’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Il n’y a pas eu d’offre concrète", a confirmé Centonze ce vendredi dans un entretien donné à Canal+. "Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi", a ajouté celui qui supportait plus jeune... le PSG, au point de pleurer lorsque son club de cœur était battu. Aujourd’hui titulaire indiscutable du côté du FC Metz, l’une des équipes surprises de la saison, Centonze ne manque pas d’ambitions.

"J’ai 25 ans, j’ai envie de tout connaître dans ma carrière, j’ai de grands objectifs, je veux connaître des Coupes d’Europe, la Ligue Europa et la Ligue des champions, peut-être la Coupe du monde et la sélection, a-t-il confié. Il y a sûrement des choses que je ne pourrai pas atteindre. Mais si j’ai fait autant de sacrifices, c’est pour pousser le truc encore plus loin. S’il y a une occasion dès l’année prochaine, on se mettra autour de la table et on réfléchira si ça me permet d’évoluer dans ma progression."