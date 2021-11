Metz: la malédiction poursuit Udol, victime d'une quatrième rupture des ligaments

Sur le banc de touche lors du match nul entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz (0-0) le week-end dernier, Matthieu Udol était entré en jeu à la 62ème minute. Mais le défenseur de Metz a dû sortir quelques minutes plus tard et sera absent plusieurs mois à cause d’une blessure grave aux ligaments.

Le sort semble s’acharner sur Matthieu Udol (25 ans). Vice-capitaine du FC Metz, le latéral gauche sera absent des terrains pendant quelques mois. Entré en jeu le week-end face à l’Olympique de Marseille, le Français a dû sortir quelques minutes plus tard à cause d’une rupture des ligaments croisés.

C’est la quatrième fois dans sa carrière que le Français est victime de cette grave blessure. Auteur de douze matchs en Ligue 1 depuis le début de la saison, le joueur de 25 ans semblait débarrassé de ses nombreux pépins physiques. Mal en point en championnat avec cette 20ème place au classement, Metz devra se passer d’un de ses joueurs les plus importants.

Le message du FC Metz pour Udol

Via un communiqué, le club a tenu à envoyer un message de soutien au joueur formé à Metz: "Très attaché à son joueur représentant parfaitement les valeurs du club comme le travail, l’humilité et l’abnégation, le FC Metz tient à lui apporter tout son soutien dans cette difficile épreuve et espère le revoir au plus vite sur les pelouses de Ligue 1 Uber Eats".

Cette blessure est aussi une surprise pour l’entraîneur Frédéric Antonetti qui à la fin de la rencontre face aux Olympiens avait donné un avis assez rassurant sur l’état de santé de Matthieu Udol: "Le genou droit d’Udol a un peu tourné, mais cela n’a pas l’air trop méchant".

Une nouvelle fois, l’arrière gauche devra lutter pendant plusieurs mois pour retrouver une condition physique optimale, et à nouveau pouvoir aider son club formateur sur les terrains.