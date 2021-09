Metz: les supporters furieux après la lourde défaite contre Strasbourg

Le FC Metz s’est lourdement incliné sur la pelouse de Strasbourg (3-0), en ouverture de la sixième journée de Ligue 1 ce vendredi. Après le match, le groupe de supporters Génération Grenat 1995 a déployé une banderole injurieuse envers les joueurs sur les grilles stade Saint-Symphorien ainsi qu’un message sur les réseaux sociaux.

Rien ne va plus au FC Metz... Après la défaite dans le derby de l’Est face à Strasbourg ce vendredi en Ligue 1 (3-0), les Grenats pointent à une inquiétante 19e place au classement avec zéro victoire et seulement trois points au compteur. Le groupe de supporters Génération Grenat 1995 a exprimé son mécontentement dans un post sur Facebook.



"Au vu de la prestation pitoyable des nôtres sur le terrain ce soir (vendredi) à Strasbourg, nous avons pris la décision de quitter le parcage dès la mi-temps, et d’ôter toutes les couleurs Génération Grenat. Nous allons très vite devoir demander des comptes sur ce début de saison et sur les motifs pour lesquels cette équipe a arrêté de jouer au foot depuis plus de six mois maintenant après avoir pourtant montré beaucoup de talent. Après une énième prestation aussi indigne, de surcroît chez un rival, nous réfléchissons dès à présent à toutes les actions à mener dans les prochains jours", explique le groupe de supporters.

Une banderole injurieuse à Saint-Symphorien

Mis à part le message de Génération Grenat 1995, une banderole insultante a été accrochée sur les grilles du stade Saint-Symphorien, à quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain (mercredi 21h) lors de la septième journée de Ligue 1. Une réaction des joueurs messins est attendue, même si face aux stars du club de la capitale, la tâche sera difficile.