Metz-Lille: "On est des bambins", déplore Antonetti

Après la défaite 2-0 du FC Metz contre le Losc, Frédéric Antonetti a déploré le manque de réalisme de ses joueurs. Pour l'entraîneur des Grenats, son équipe "manque de métier".

"Je ne suis pas déçu par le contenu. Mais il faut valider les bonnes choses qu'on fait..." La défaite 2-0 du FC Metz contre le Losc, vendredi soir en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, a laissé un goût amer à Frédéric Antonetti. Notamment parce que ses joueurs auraient pu prendre l'avantage en première période, si Mike Maignan n'avait pas arrêté le penalty d'Aaron Leya Iseka (17e).

" Je suis déçu par le résultat, déçu qu'on n'ait pas marqué de but, a-t-il déclaré en conférence de presse. On aurait pu marquer deux ou trois buts, mais ils ont un très grand gardien et on ne fait pas le bon choix ou le bon geste. Notre gros problème, c'est les vingt derniers mètres. On a fait des bons décalages, on a fait des bonnes choses mais on n'a pas su finir. On n'a pas à rougir de notre production face à une équipe qui joue le titre. On a vu des choses intéressantes mais au football, il faut marquer des buts, eux ont su le faire".

"Ils ont attendu l'erreur et on l'a faite"

Un constat qui a poussé Frédéric Antonetti à pointer un "manque de métier" dans son équipe: "On est des bambins, on ne parle pas, on ne dit rien, on joue. Ils ont attendu l'erreur et on l'a faite. Le contenu est encourageant donc on sait où on doit progresser".

"Au pire, on doit faire 0-0", a aussi déclaré le coach messin, constatant que la "réussite fuit" son équipe "depuis quelque temps". "Les résultats ne sont pas bons, on est dans le dur", a-t-il ainsi conclu.

Provisoirement 10e, le FC Metz doit enchaîner dimanche 18 avril avec un déplacement à Reims pour la 33e journée.