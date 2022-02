Metz: Luis Fernandez défend Antonetti et tacle les dirigeants lillois

Dans le Super Moscato Show jeudi sur RMC, Luis Fernandez a exprimé sa colère après la décision de la commission de discipline d’infliger dix matchs de suspension dont trois avec sursis à l’entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti, après son altercation avec les dirigeants du Losc, vendredi lors du match de Ligue 1, Lille-Metz.

La commission de discipline a frappé fort après la vive altercation entre Frédéric Antonetti et les dirigeants lillois, vendredi à l’issue de la rencontre de L1 entre Lille et Metz (0-0) au stade Pierre-Mauroy. Pour avoir agressé physiquement Sylvain Armand, l’entraîneur des Grenats a écopé de dix matchs de suspension dont trois avec sursis. De son côté, le coordinateur sportif lillois, est suspendu pour quatre matchs, dont deux pour révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire et de toutes fonctions officielles. Olivier Létang, le président du Losc, est lui sanctionné de 2 matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire et de toutes fonctions officielles par révocation de sursis.

"Mais qu’est-ce qu’ils font les dirigeants sur le terrain ?"

"Cette sanction me paraît un peu trop sévère, a réagi Luis Fernandez dans le Super Moscato Show, jeudi sur RMC. Les premiers à devoir montrer l’exemple, ce sont les dirigeants. Ils n’ont rien à faire sur un terrain, ou à côté d’un banc de touche à côté d’un entraîneur qui est en train d’essayer de sauver son équipe."

Pour l’ancien entraîneur du PSG, "on aurait pu mettre six matchs aux dirigeants et trois à l’entraîneur. On dit aux supporters de rester en tribune, mais qu’est-ce qu’ils font les dirigeants sur le terrain ? Ils n’ont rien à y faire ! Que Frédéric Antonetti soit suspendu deux ou trois matchs ok mais les autres, c’est plus grave ! Je ne vois pas les dirigeants dans les autres pays (sur le terrain)." Luis Fernandez n’oublie de rappeler que le coach de Metz a connu récémment un drame personnel avec le décès de son épouse : "Il faut y penser dans une commission" souffle-t-il en conclusion.