Metz-OM: buteur héroïque, Milik n'a pas compris sa mise sur le banc, Sampaoli se justifie

Sur le banc pour le match entre Metz et l'OM ce dimanche, Arkadiusz Milik a offert la victoire aux siens en sortie de banc, avec un retourné incroyable. Après la rencontre, le Polonais ne comprenait pas pourquoi il était remplaçant. Jorge Sampaoli s'est justifié.

Son geste de la main, comme pour dire "eh oui, c'est moi qui vous sauve", était déjà très parlant. Mais Arkadiusz Milik a également lâché une petite phrase qui en dit long: "Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon travail. C'est tout", a confié le Polonais ce dimanche soir sur Amazon, après avoir offert la victoire à l'OM sur le terrain de Metz (2-1), en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Un but avec la manière

Une façon de répondre à sa place au coup d'envoi... sur le banc. Etonnant de la part d'un joueur qui a claqué un triplé lors du précédent match de championnat, ce renversant 5-2 contre Angers. Même s'il est passé, comme tous ses coéquipiers, à côté en quart de finale de Coupe de France contre Nice mercredi (défaite 4-1).

"Je ne marque pas à chaque fois mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points, c'était le plus important", avait précisé Milik juste avant, au micro du diffuseur. L'ancien joueur de Naples en est à cinq réalisations en Ligue 1 cette saison, 14 toutes compétitions confondues. Sa plus belle réponse aura été sur la pelouse, avec un retourné fabuleux pour donner les trois points aux siens.

Un choix tactique

Jorge Sampaoli a justifié son choix - celui d'aligner le duo Bakambu-Dieng au coup d'envoi - par un raisonnement tactique: "Est-ce que Milik aurait dû débuter? Il a marqué beaucoup de buts. Mais ce match me demandait autre chose, je voulais des joueurs de profondeur, c’est pour ça que j’ai décidé de mettre Bamba Dieng d’un côté et Cédric Bakambu de l’autre, précise le technicien. Mais pour nous Milik est très important, comme Payet est très important. Ce sont deux joueurs qui, pour le bien de l’OM, ont besoin de complémentarité."