Metz-OM : Lannoy explique pourquoi le VAR a refusé un but aux Marseillais

Selon le directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, sollicité par le quotidien L'Equipe, l'annulation du but de l'OM à Metz (2-2), vendredi, s'explique par des images qui n'ont pas été diffusées à la télévision.

C’est une tendance forte depuis le début de la saison, et cela ne concerne pas uniquement ses matches en Ligue 1, l’OM est fâché avec l’arbitrage. Le club phocéen, éliminé au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, s’estime lésé par un certain nombre de décisions litigieuses. Et s’ils n’ont pas voulu se retrancher derrière l’utilisation du VAR pour expliquer leurs déboires actuels ce week-end, le mécontentement des Marseillais est réel.

Nouvel exemple vendredi, à Metz (2-2), où l’OM a été privé d’un but qui lui aurait permis de mener 2-0 à l’entame de la seconde période. Au lieu de cela, les Marseillais en ont encaissé deux et ont dû cravacher pour arracher l’égalisation en supériorité numérique, dans les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Lannoy: "On voit un contact avéré"

Lancé à droite de la surface, à la 52e, Aubameyang se retournait pour délivrer un centre parfait sur la tête de Rongier qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Mais l’assistance vidéo décelait une faute d’Ismaïla Sarr, plus tôt dans l’action, et l’arbitre annulait finalement le but, provoquant stupeur et incompréhension sur le banc marseillais. Sur les images à la disposition du public, la faute ne semblait pas suffisamment nette pour provoquer l’annulation du but, mais Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, a justifié cette décision dans les colonnes de l’Equipe par des images qui n’auraient pas été diffusées à la télévision.

"J'ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l'instant, confie-t-il à nos confrères. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l'antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d'appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute (...) "C'est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l'intérêt pour l'assistant vidéo de travailler les différents angles."

Cette explication suffira-t-elle à apaiser la colère des dirigeants marseillais ? Toujours selon L’Equipe, Stéphane Lannoy a proposé un temps d’échange à l’OM, qui en avait la demande. La visioconférence, qui doit se tenir ce mardi matin, permettra justement à la DTA de montrer la faute "significative" qui a entraîné le déclenchement du protocole VAR.