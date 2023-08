OM-Panathinaïkos: l'OM a écrit à l'UEFA au sujet de l'arbitrage

INFO RMC SPORT - L'Olympique de Marseille a adressé un courrier à l'UEFA pour faire part de son incompréhension au sujet de certaines décisions arbitrales lors de la double confrontation contre le Panathinaïkos. Un sentiment d'injustice existe au sein de l'OM.

Comme expliqué par RMC Sport précédemment, il existe, au sein de l’OM, un vrai sentiment d’injustice par rapport à l’arbitrage après cette double confrontation face au Panathinaïkos (scores cumulés 2-2, défaite 5-4 aux tabs). Selon les informations de RMC Sport, le club olympien a d’ailleurs adressé un courrier à l’UEFA pour faire part à l’instance européenne de son incompréhension au sujet de certaines décisions, aussi bien au match aller qu’au match retour.

L'OM veut se faire respecter

Le carton jaune adressé à Kondogbia dès la première minute (ce qui est statistiquement rarissime) et les décisions à sens unique de M. Kovacs, à Athènes, ainsi que les recours et interprétations de la VAR au match retour, au Vélodrome, n’ont absolument pas été digérés par les dirigeants marseillais.

Bien qu'il ait évoqué des "décisions un peu limites" après le match retour, Pablo Longoria n’est pas du genre à alimenter la polémique face aux micros et caméras mais l’Olympique de Marseille veut, via ce courrier, se faire respecter et faire entendre ses arguments. Le mal est fait, l’OM assume aussi un match aller où Marseille n’a pas été au niveau sportivement, mais a beaucoup de griefs contre l’arbitrage suite à cette élimination douloureuse.