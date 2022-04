Metz: "On est dernier, à un moment, il faut fermer sa gueule!", la punchline d'Antonetti

Lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz s'est incliné à domicile contre Brest ce dimanche (1-0), lors de la 34e journée de championnat. Résigné, Frédéric Antonetti estime que les Messins avaient pourtant les moyens de se maintenir cette saison.

L'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti s'est montré fataliste après la nouvelle défaite contre Brest (1-0) qui condamne quasiment les Grenats à la relégation en Ligue 2, dimanche lors de la 34e journée. "Ce match fait partie de la saison qu'on est en train de vivre, une saison noire", a déclaré le technicien corse en conférence de presse d'après-match.

Dernier avec seulement 24 points en 34 matches, le club mosellan pointe à sept longueurs du 18e et barragiste, Saint-Etienne, alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer.

"On avait les moyens de se maintenir"

"Je dis depuis plusieurs semaines qu'on a encore une chance de se maintenir, mais comme on ne gagne pas un match et qu'on est dernier, à un moment, il faut fermer sa gueule!", a poursuivi Antonetti. "On avait les moyens de se maintenir et je n'ai pas su tirer le maximum du groupe. Je le prends sur moi: on aurait dû faire mieux. Et je n'ai pas su le faire...", a conclu le Corse, qui ne semble plus croire au maintien.

Metz n'a remporté que quatre matchs cette saison et seulement un en 2022, en janvier à Reims. Les Lorrains, qui n'ont plus gagné depuis 13 matches (5 nuls, 8 défaites), n'ont pris qu'un point lors de leurs six dernières rencontres et filent tout droit vers la L2, qu'ils avait quittée en 2019.