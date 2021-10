Metz -ASSE: deux chefs d'oeuvre mais un nul qui n’arrange personne dans le match de la peur

Malgré deux buts exceptionnels dont un lob de 68 de Wahbi Khazri, le FC Metz et Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul 1-1 samedi à Saint-Symphorien lors de la 12eme journée de Ligue 1. Ce point ne fait ni les affaires des Grenats, ni des Messins, toujours englués en bas de classement.

C’était véritablement le match de la peur. Le duel entre Metz, 19e de Ligue 1 et Saint-Etienne, lanterne rouge, n’a pas eu de vainqueur, les deux équipes, frileuses après la pause, se quittant sur un score nul logique de 1-1. On ne retiendra donc pas la seconde période, sans relief, mais la première, animée et surtout marquée par deux buts exceptionnels de Farid Boulaya pour les Messins (8e) et un lob d’anthologie de 68m signé Wahbi Khazri (15e).

Sur le plan comptable, les Verts restent lanterne rouge mais reviennent provisoirement à hauteur de Brest, qui accueillera Monaco dimanche (17h). L’équipe de Frédéric Antonetti grimpe quant à elle à la 18e place, celle de barragiste, mais reste sous la menace de l’équipe du Finistère.

Khazri signe l'un des buts de l'année

A défaut d'un grand spectacle, les spectateurs du stade Saint-Symphorien auront au moins assisté à l’un des buts de l’année. Après un coup franc magique de Farid Boulaya, Wahbi Khazri met le curseur beaucoup plus haut avec un lob d’anthologie de 68m. Parti de sa surface de réparation, le Tunisien voit Alexandre Oukidja avancé, tente et réussit un tir exceptionnel. Jamais dans l’histoire d’Opta, c’est-à-dire depuis la saison 2006-2007, un but n’avait été marqué d’aussi loin en Ligue 1.

Les Verts toujours en quête d'une première victoire

Selon la Ligue de football professionnel (LFP), deux buts de plus de 60 mètres ont été inscrits en L1 depuis 2007, ceux du Niçois David Hellebuyck (66,2 m) en 2008, et du joueur d'Evian-Thonon-Gaillard Saber Khalifa (64,3 m) en 2013. "Je l'ai beaucoup tenté, des fois on s'est moqués de moi, mais quand ça réussit, c'est bien. C'est bien pour l'équipe surtout", a déclaré à la mi-temps le milieu offensif stéphanois, au micro de Prime Video.

Ce chef d’œuvre est le septième but inscrit par l’ancien Bordelais. Sept sur les 12 buts inscrits par les Verts. C’est dire à quel point les Sétphanois sont dépendants de leur attaquant. Et aussi inoffensifs. Lors de la prochaine journée, Metz défiera l'OM au stade Vélodrome tandis que l'ASSE tentera de gagner son premier match de la saison face à Clermont.