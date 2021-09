Metz-PSG: le regard chambreur de Mbappé vers Oukidja lors de la fin de match tendue

Kylian Mbappé a conclu la rencontre Metz-PSG (1-2) mercredi, dans le collimateur des Mosellans qui ont critiqué son comportement. Une photo de l’international français, regard chambreur derrière ses partenaires, est devenue virale.

Kylian Mbappé n’a pas marqué mercredi soir lors de la victoire du PSG à Metz (1-2) arrachée à la dernière seconde. Mais l’international français a beaucoup fait parler de lui à la fin du match. Il a provoqué la colère du gardien messin, Alexandre Oukidja, en se précipitant vers lui pour lui glisser quelques mots alors qu’il était au sol juste après avoir concédé le but du succès d’Achraf Hakimi. Furieux, l’international algérien s’est alors relevé pour courir derrière l’international français et l’invectiver.

Le chambrage de Mbappé qui a provoqué la colère d'Alexandre Oukidja © Capture

Une photo de la scène est devenue virale. On y voit Mbappé, caché derrière Hakimi, Neymar et Marquinhos en train de jeter un regard moqueur au Messin. Dans la cohue, Neymar a repoussé Oukidja au sol et a reçu un carton jaune. Même sanction pour Oukidja. Mbappé, lui, a échappé à toute sanction. Mais il est celui qui a le plus exaspéré le FC Metz.

Avant ce chambrage, il avait échauffé les esprits en manquant de marquer sur un ballon qu'il voulait rendre à ses adversaires après la blessure d’un Messi. Un geste a priori involontaire pour lequel il s’est mollement excusé.

"Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé", lâche Antonetti

A l’issue de la rencontre, Frédéric Antonetti a fustigé l’attitude de l’ancien Monégasque. "Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble", a lâché l’entraîneur des Grenats, poursuivant que dans le jeu il avait été "inexistant". "Cela arrive quand il ne peut pas prendre la profondeur", a-t-il conclu.