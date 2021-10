"Mon cœur est bleu et blanc": Ocampos espère une victoire de l'OM contre le PSG

Aujourd'hui au FC Séville, Lucas Ocampos a gardé un excellent souvenir de son passage à l'OM. L'ailier argentin espère une victoire marseillaise dimanche face au PSG, malgré la présence de plusieurs de ses compatriotes dans les rangs parisiens.

D’un côté, le club dont il a porté le maillot entre 2015 et 2019. De l’autre, l’équipe où évolue plusieurs de ses partenaires au sein de la sélection argentine, dont un certain Lionel Messi. A l’approche du choc de la onzième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, programmé ce dimanche au Vélodrome (20h45), Lucas Ocampos a-t-il le cœur qui balance ? Pas du tout. "J’espère que l'équipe de la capitale ne gagnera pas !", a-t-il lancé au micro de RMC Sport, mercredi soir, après le nul du FC Séville concédé sur le terrain de Lille (0-0), en phase de groupes de la Ligue des champions.

"Mon cœur est bleu et blanc"

"Paris et Messi ? J'ai des amis là-bas, mais comme je l’ai dit quand je suis parti, mon cœur est bleu et blanc", a ajouté l’attaquant sévillan de 27 ans, tout sourire. Il garde un excellent souvenir de son passage à Marseille, où il s'était véritablement révélé lors des saisons 2017-18 et 2018-19. En août 2020, il avait même dédié à son ancien club le sacre de Séville en finale de la Ligue Europa contre l’Inter Milan (3-2). "Cette coupe est aussi un peu pour tous les Marseillais, avait-il confié. En 2018, on a perdu en finale (3-0 face à l’Atlético), on a beaucoup souffert. J'espère leur donner aujourd'hui un peu de joie."

Parti à Séville pour quinze millions d’euros à l’été 2018, celui qui avait fini par gagner le cœur des supporters marseillais grâce à sa hargne et sa combativité a brillé lors de ses deux premières années en Espagne. Avant de peu à peu baisser en efficacité. Moins décisif, moins indispensable, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le mois d’avril, toutes compétitions confondues.

