PSG: Icardi attendu à l'entraînement avant le choc contre l'OM

Selon les informations de RMC Sport, les proches de Mauro Icardi, qui rencontre des difficultés dans son couple avec Wanda Nara, espèrent qu’il pourra reprendre l’entraînement avant le match du PSG dimanche contre l'OM.

Mauro Icardi sera-t-il présent dimanche prochain au Vélodrome pour le choc tant attendu de la onzième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG (20h45) ? Selon nos informations, les proches de l’avant-centre argentin, en proie à des problèmes conjugaux, espèrent qu’il pourra reprendre l’entraînement avant Marseille, dans "un ou deux jours". Sa situation personnelle semble s’être apaisée ces dernières heures.

Absent contre Leipzig

Le PSG a donné tout le temps dont la famille avait besoin et l’attaquant est reconnaissant envers le club. C’est sans lui que l'équipe de Mauricio Pochettino est venue à bout du RB Leipzig (3-2) mardi soir en phase de groupes de la Ligue des champions. Après avoir manqué des entraînements et effectué un aller-retour à Milan pour tenter de reconquérir Wanda Nara, l'ancien buteur de l’Inter Milan est rentré chez lui, à Paris, mais il a fait part au club de son "mal-être" psychologique et il a donc été décidé de ne pas le retenir pour ce match contre Leipzig.

Depuis le début de ce feuilleton, Icardi est en contact constant avec le PSG. Ce mercredi, il a encore posté sur ses réseaux sociaux une photo le montrant au côté de sa compagne, qui est également son agent et avec qui il est marié depuis 2014. "Serre-moi fort et ne me lâche jamais", a-t-il écrit. Wanda Nara, de son nom de jeune de fille, a de son côté indiqué sur Instagram qu’elle se trouvait à Paris, sans s’afficher avec Icardi.