Monaco: accusé de viol, Ben Yedder s'entraîne avec le groupe et devrait jouer samedi

Monaco n'a pas pris de mesures concernant Wissam Ben Yedder, qui fait l'objet d'une double plainte pour viol et agression sexuelle déposée en début de semaine. l'attaquant s'est entraîné normalement ce vendredi et pourrait même jouer samedi lors du match de préparation contre le Cercle Bruges.

Au lendemain des révélations concernant deux plaintes pour viol et agression sexuelle déposées contre lui, Wissam Ben Yedder se concentre sur le terrain. L'attaquant français était ce vendredi à l'entraînement avec ses coéquipiers de l'AS Monaco à la Turbie, comme le rapporte Nice Matin.

Match contre Bruges samedi

Jeudi, le club monégasque avait livré une très courte réaction concernant l'affaire, estimant ne pas être "en mesure de faire de commentaire". L'Equipe précise qu'il est bien prévu que Wissam Ben Yedder, à qui il reste un an de contrat à l'ASM, soit dans le groupe pour le déplacement en Belgique samedi, où les Monégasques affronteront le Cercle Bruges en match de préparation.

Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans ont porté plainte en début de semaine contre Wissam Ben Yedder et son frère, qu'elles accusent de viol et agression sexuelle, information révélée par France Info et confirmée par RMC Sport. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée dans les Alpes-Maritimes