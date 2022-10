Monaco-Angers: la grossière simulation d'Hunou pour essayer d'avoir un penalty

La rencontre de Ligue 1 entre l'AS Monaco et Angers ce dimanche a été marquée par le penalty accordé puis finalement annulé pour le SCO après une simulation d'Adrien Hunou dans la surface.

Elle a vite compris qu’elle s’était faite bernée. Ce dimanche après-midi, lors de la rencontre entre Monaco et Angers, comptant pour la 13e journée de Ligue 1, Stéphanie Frappart a d’abord désigné le point de penalty après avoir vu Adrien Hunou s’écrouler dans la surface à la 18e minute de jeu.

Les cris de douleur de l’attaquant du SCO laissaient effectivement penser qu’il s’était fait crocheter par Malang Sarr. Mais l’arbitre française, alertée par le VAR, a décidé d’aller voir elle-même les images sur l’écran vidéo au bord du terrain. Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour comprendre qu’il n’y avait pas du tout faute sur cette action.

Résultat, elle a annulé le penalty et a même sanctionné Hunou. Coupable d’une grossière simulation, l’ancien Rennais a écopé d’un carton jaune. Son premier depuis son retour en Ligue 1 cet été. Il avait quitté la Bretagne en avril 2021, après onze ans chez les Rouge et Noir, pour tenter sa chance en MLS du côté de Minnesota United. Cette saison, il compile trois buts et deux passes décisives en championnat.

A Louis-II, Stéphanie Frappart a en revanche bien accordé un penalty à l'ASM pour une faute d'Ibrahim Amadou sur Wissam Ben Yedder (39e). Un penalty tiré par le capitaine monégasque et repoussé par Yahia Fofana.