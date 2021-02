Monaco: Badiashile confirme les grandes ambitions de l'ASM

Avec sa victoire face au PSG dimanche en Ligue 1 (0-2), l'AS Monaco a prouvé qu'il faudra compter sur elle pour la fin de saison. Invité de Top of the foot ce lundi sur RMC, Benoît Badiashile est revenu sur les objectifs des Monégasques, qui peuvent croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L'AS Monaco a réalisé le bon coup de la 26e journée de Ligue 1. En s'imposant au Parc des Princes dimanche face au PSG (0-2), les Monégasques sont revenus à deux points des Parisiens, à la 4e place du classement.

Objectif Ligue des champions

Titulaire dans une défense à trois avec Guillermo Maripan et Axel Disasi, Benoît Badiashile est passé ce lundi dans Top of the foot sur RMC pour évoquer cette victoire dans la capitale et la bonne forme actuelle de l'AS Monaco, toujours invaincue en 2021. "On ne sera pas déçus si on finit 4e. Le plus important est de sécuriser cette place. On regarde plus derrière nous, a assuré Badiashile. L'écart est creusé mais il reste encore quelques matchs."

Avec 12 points d'avance sur Lens, actuel 5e, l'AS Monaco a certainement réalisé le break. Et sa série depuis le début de l'année, avec 8 victoires et 1 nul en championnat, laisse envisager d'autres perspectives. "Si on est toujours dans le peloton de tête à la fin, on pourra espérer viser plus haut. On y pense à la Ligue des champions mais ce n'est pas une obsession. Les équipes devant nous ont plus d'expérience", a expliqué le défenseur de 19 ans.

A six points du LOSC, actuel leader, Monaco est aujourd'hui plus proche de la première place que de la cinquième. De quoi réhausser les ambitions pour la fin de saison. L'équipe de Niko Kovac, très disciplinée tactiquement face au PSG, tentera d'enchainer dimanche prochain à Louis II face à Brest.