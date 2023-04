Monaco: Ben Yedder condamné à six mois de prison par la justice espagnole

La Cour d'appel de Séville a condamné Wissam Ben Yedder à six mois et un jour de prison pour fraude fiscale. L'attaquant monégasque aurait falsifié ses déclarations de revenus lorsqu'il jouait au FC Séville.

Wissam Ben Yedder épinglé par la justice espagnole. La Cour d'appel de Séville a condamné ce mardi l'attaquant monégasque à six mois et un jour de prison et à une amende de près de 133.800 euros pour fraude fiscale, rapporte As. La sentence prévoit "la suspension de la peine d'emprisonnement pour une période de deux ans, à condition que le prévenu ne récidive pas pendant la période de suspension". Il est donc très peu probable que l'international français aille derrière les barreaux, quatre ans après l'ouverture de la procédure.

Ben Yedder aurait falsifié ses déclarations

Lors de son passage en Espagne, où il a évolué entre 2016 et 2019, WBY n'aurait pas présenté "en temps voulu" sa déclaration de revenus alors qu'il "connaissait son obligation de déclarer tous ses revenus, de quelque nature qu'ils soient". Cela concerne son salaire versé par le FC Séville, mais aussi les droits à l'image et son patrimoine immobilier.

Le tribunal a donc statué que le Monégasque a "consciemment falsifié" ses déclarations, en "n'incluant pas les intérêts perçus comme revenus" sur trois comptes dont il était titulaire. Wissam Ben Yedder a joué trois saisons en Espagne, disputant 91 matches de Liga avec le club andalou, pour 38 marqués et 17 passes décisives en championnat, mais aucun trophée remporté.