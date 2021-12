Monaco: gardien remplaçant, Majecki se lâche en conférence de presse sur sa situation

S’il est assuré d’être titulaire face au Red Star dimanche en 32e de finale de la Coupe de France, le gardien polonais de l’AS Monaco Radoslav Majecki n’apprécie guère son statut de remplaçant. Et n’exclut pas un départ en fin de saison.

La Coupe de France ne le satisfait plus. Si Radoslav Majecki a participé à la belle aventure de l’AS Monaco jusqu’en finale la saison passée, le portier polonais ne veut plus se contenter que des matchs de cette compétition. Bien qu’assuré d’être titulaire dimanche face au Red Star en 32e de finale, le Monégasque commence sérieusement à s’impatienter. Et n'hésite pas à le dire en conférence de presse.

"Je ne suis pas satisfait de ma situation ici, a-t-il soupiré ce vendredi. Je reste sur le banc depuis un an et demi. Je pense… Je sais que la saison prochaine je serai numéro 1. Gardien titulaire. Si ce n’est pas ici, je devrai changer de club. En prêt ou en transfert, je ne sais pas."

Il voulait partir au mercato d'hiver

Devancé par Alex Nübel dans l’esprit de son coach Niko Kovac, Radoslav Majecki n’a disputé que neuf rencontres depuis son arrivée en Principauté. Insuffisant pour l’intéressé à qui on a demandé s’il envisageait un départ sous la forme d’un prêt au mois de janvier au mercato d’hiver ? "C’est ce que je voulais, répond l’international polonais (1 sélection). Je voulais être numéro 1 dans un autre club mais le président a dit que ce n’était pas possible de partir."