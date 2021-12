Monaco: "J'attends de Wissam qu'il défende", Kovac s'explique sur le temps de jeu de Ben Yedder

En conférence de presse ce samedi à la veille du choc de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'AS Monaco, Niko Kovac a laissé planer le doute quant à la présence dans le onze de départ de son capitaine Wissam Ben Yedder. Sur le banc de touche depuis deux rencontres en championnat, au profit du jeune Myron Boadu, l'international français ne défend pas assez selon son entraîneur.

Voilà deux rencontres, en Ligue 1, où Wissam Ben Yedder reste sur le banc de l'AS Monaco. Capitaine de l'ASM, l'attaquant a retrouvé sa place de titulaire jeudi, lors du dernier match de la phase de groupes de Ligue Europa face au Sturm Graz (1-1). Mais avant le choc de la 18e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45) face au PSG, Niko Kovac n'a pas souhaité indiquer si Ben Yedder sera dans son onze de départ.

Face à Angers (3-1) et Metz (4-0), Kovac a décidé de faire confiance au poste de numéro 9 au jeune Myron Boadu. Le joueur de 20 ans a trouvé la faille face au SCO et apporte un profil différent pour le jeu monégasque. "Si Ben Yedder sera titulaire? C'est un secret. En ce moment, Myron Boadu fait un bon travail. Boadu crée des espaces dans la profondeur pour ses coéquipiers. alors que Wissam va plutôt aller vers le ballon et essayer d'orienter le jeu, a expliqué Niko Kovac ce samedi, en conférence de presse. J'aime avoir les deux options mais cela dépend aussi de l'adversaire. Demain, le PSG aura certainement la possession du ballon. Nous devons donc trouver la bonne tactique. Quand tu gagnes, toutes les tactiques sont bonnes et quand tu perds, elles sont toutes mauvaises."

"J'attends de Wissam qu'il défende"

Entré en jeu la semaine dernière face à Metz, Wissam Ben Yedder s'était illustré en marquant le dernier but de la rencontre, le 11e de sa saison. "Wissam est notre capitaine, il est très important. C'est notre attaquant numéro 1. Mais je dois aussi respecter les autres joueurs quand ils sont bons, a indiqué Niko Kovac, semant le doute. C'est la concurrence, ils sont tous très importants. Nous devons être performants en attaque mais aussi en défense parce que demain, ça sera important de défendre. Nous aurons moins le ballon que le PSG ce qui signifie que nous devrons défendre davantage."

L'expérimenté Wissam Ben Yedder (31 ans) pourrait donc payer un choix tactique de son coach, qui souhaite le voir plus investi lors des phases défensives. "Je veux voir de tous mes joueurs une bonne défense. En attaque, je sais que c'est facile. Mais que fait-on quand on n'a pas le ballon? C'est la clé. J'attends de Wissam qu'il défende, comme Sofiane Diop par exemple, a reconnu l'entraîneur de l'ASM. Avec le ballon, il n'y a aucun problème mais sans le ballon, j'en demande plus. Nous ne sommes pas la meilleure équipe en Europe donc il doit y avoir un équilibre entre l'attaque et la défense."

Sur le banc de touche monégasque depuis l'été 2020, Niko Kovac pourra s'appuyer sur ses deux précédentes confrontations en Ligue 1 face au PSG. En février dernier, l'équipe de Niko Kovac faisait tomber, au Parc des Princes, la formation de Mauricio Pochettino (2-0), grâce à un but notamment de Sofiane Diop. En novembre 2020, face à une équipe alors dirigée par Thomas Tuchel, Monaco renversait la situation pour s'imposer (3-2). Seules les retrouvailles en finale de Coupe de France, en mai dernier, avaient tourné en l'avantage des Parisiens (2-0).