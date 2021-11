Monaco: Kovac compare l’importance de Golovin à celle de Messi au Barça

Ce dimanche, l’AS Monaco recevra dans son stade Strasbourg (15h). En conférence de presse, le technicien monégasque Niko Kovac est revenu sur l’importance d'Aleksandr Golovin. Pour appuyer son propos, le Croate a fait une comparaison avec le FC Barcelone et Lionel Messi.

Avec trois matchs nuls de suite en Ligue 1, l’AS Monaco aura à cœur de renouer avec la victoire ce dimanche face à Strasbourg (à 15h). Pour remplir cette tâche, les Monégasques pourront compter sur leur maître à jouer Aleksandr Golovin (25 ans).

En conférence de presse, Niko Kovac a souligné l’importance du milieu russe dans le onze de départ: "Golovin est un joueur important pour nous, nous avons beaucoup de joueurs importants (…) Chaque équipe a ses cadres et Golovin est important pour nous."

Pour compléter son argument, le technicien croate a fait une comparaison avec le Barça, qui comptait beaucoup sur Lionel Messi avant son départ l’été dernier au PSG: "Barcelone avec Messi est différent de Barcelone sans Messi. Ce n’est pas la même équipe. Cela reste le même club, le même groupe, mais sans son grand joueur."

"C’est un garçon intelligent mais un peu introverti"

Il y a quelques semaines pour Nice Matin, l’ancien coach du Bayern Munich parlait déjà de l’importance de joueur de 25 ans dans le jeu de son équipe: "L’an passé, en début de saison, on avait vu la difficulté pour nous de créer du jeu en son absence. C’est une garantie pour nous dans le jeu."

Tout en l’encourageant à se montrer plus dangereux dans la surface adverse: "C’est un garçon intelligent, mais un peu introverti (…) Dès la saison passée, je lui ai dit, tu dois t’imposer davantage, marquer plus, faire plus de passes décisives, être plus souvent décisif."