Monaco: Kovac tacle l'état d'esprit de ses joueurs après la défaite contre Lens

Alors que son équipe a subi sa troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues contre Lens ce samedi (2-0, 3e journée de Ligue 1), Niko Kovac a estimé en conférence de presse que ses hommes ne rentraient pas sur le terrain avec le bon état d'esprit.

Monaco est dans une spirale plus que négative. Le club du Rocher a été battu sur sa pelouse par Lens ce samedi (2-0) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Après son revers contre Lorient (1-0, 2e journée) et le Chakhtar (1-0, barrage aller de Ligue des champions), les Monégasques sont même sur une terrible série de trois revers consécutifs et sont à des années-lumières du niveau flamboyant qu'était le leur la saison passée.

Présent devant les journalistes à l'issue de la rencontre contre les Sang et Or, Niko Kovac est bien conscient des lacunes de son équipe. Selon lui, c'est avant tout un problème d'état d'esprit. "Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce n’est pas la tactique, c’est l’état d’esprit, la passion à mettre sur le terrain, croire dans ce que l’on fait, se battre les uns pour les autres", a clamé le coach monégasque. "Si l’on compare avec nos adversaires précédents, comme Nantes, Lorient ou Lens, on a vu cet état d’esprit chez eux et cette envie de tout donner."

"J'ai le sentiment qu'on prend un peu les choses à la légère"

"Pour remporter de nouveaux succès, il faut se battre davantage", ajoute Niko Kovac. "Si on pense qu’il suffit de rentrer sur le terrain et qu’on va gagner car on est l’AS Monaco, ça ne suffira pas. J’ai le sentiment qu’on prend les choses un peu à la légère. Il n’y a rien d’acquis. Chacun doit se dire qu’il doit gagner son duel avec son vis-à-vis et donner plus à l’équipe. Il faut montrer plus d’agressivité."

Face à la presse, le technicien croate a également regretté les errances défensives de ses hommes, punis, au retour des vestiaires, par Ignatius Gagnago à l'issue d'une double erreur du tandem Pavlovic-Nübel. "On a offert plusieurs cadeaux à l’adversaire, il y a eu trois grosses erreurs individuelles et ça me rappelle un peu le début de notre saison passée. Quand on n’est pas capable de se créer des occasions de buts, il ne faut pas faire de cadeaux à l’adversaire", s'est-il désolé.

Diop: "On part un peu en couilles"

Au micro d'Amazon Prime Video, Sofiane Diop était sur la même longueur d'ondes que son entraîneur. Avec un discours un petit peu plus... direct. "Il n'y a pas d'analyse. On a été bidons. "On a eu une possession assez stérile. Il n'y a pas de conclusion... Les mots sont durs. On a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre focus sur l'objectif du club", a déclaré le milieu offensif monégasque. Avant de lâcher : "Là, on part un peu en couilles." On ne pourra pas reprocher aux Monégasques de ne pas saisir l'ampleur du problème.