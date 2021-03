Monaco: "La 1ère place n'est pas objectif, on est 4e et on veut le rester", assure Jovetic

Battu à Strasbourg (0-1) en cours de semaine, Monaco est 4e de Ligue 1. Une place qui convient parfaitement à Stevan Jovetic, qui a assuré en conférence de presse ce samedi que l'ASM ne vise pas le titre.

En milieu de semaine, l'AS Monaco a concédé sa septième défaite de la saison sur la pelouse de Strasbourg (0-1). Un résultat décevant pour le 4e de Ligue 1, qui venait d'enchaîner 12 matches de championnat sans perdre et qui pouvait légitimement penser à la première place, au même titre que Lille, Lyon et le PSG.

Présent samedi matin en conférence de presse avant le match de Coupe de France entre Monaco et Nice, Stevan Jovetic a pourtant exclu l'ASM de la course au titre. "Arriver premier de Ligue 1 n'est pas notre objectif. On est 4e et on veut rester ici", a indiqué l'attaquant monégasque.

Objectif Europe

Pour Jovetic et ses coéquipiers, l'objectif est donc d'accrocher une qualification en Coupe d'Europe. Qu'il s'agisse de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Jovetic a également insisté sur un autre défi pour Monaco cette saison: "La Coupe est l'occasion pour nous de gagner quelque chose cette année. Nous sommes une grande équipe".

Face à Nice, Monaco a l'occasion de rallier les huitièmes de finale de la Coupe de France, stade au cours duquel ils ont échoué l'année dernière face à Saint-Étienne (0-1). Malgré cet objectif, le championnat reste dans toutes les têtes. Et l'entraîneur Niko Kovac, également présent en conférence de presse, a été interrogé sur la prestation de ses joueurs à Strasbourg mercredi.

"Repartir de l'avant"

"Non, je n'ai été ni déçu, ni énervé. Si vous allez au casino et que vous jouez 20 fois sur le rouge, il y a bien une fois où vous tomberez sur le noir. Après 12 matchs invaincus, ça pouvait arriver. Bien sûr que je n'aime pas perdre mais je n'oublie pas qu'on a fait de belles choses. Il faut repartir de l'avant", a indiqué le technicien croate.

Une victoire dans le derby face à Nice, un adversaire que Monaco a déjà battu deux fois cette saison en championnat, permettrait de se relancer avant de recevoir Lille, dimanche prochain, pour un match décisif de la fin de la saison de Ligue 1.