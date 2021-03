Ligue 1: un faux-pas qui coûte cher pour Monaco à Strasbourg

En concédant, à Strasbourg ce mercredi (1-0), sa première défaite en Ligue 1 depuis le 16 décembre, Monaco cède du terrain à Lille, l'OL et le PSG, qui ont tous gagné durant cette 28e journée de Ligue 1.

La course à quatre est-elle en train de se transformer en match à trois? Le LOSC a eu chaud mais s'est imposé contre l'OM (2-0), le PSG a péniblement battu Bordeaux (1-0) et l'OL a gagné contre le Stade Rennais. Mais Monaco a chuté à Strasbourg, dans cette 28e journée de Ligue 1 (1-0). Une défaite quand tous ses concurrents ont gagné.

Sans inspiration offensivement, les Monégasques ont cédé à l'entame du temps additionnel, sur un but de Frédéric Guilbert: une frappe à ras de terre, rendue possible par une défense adverse totalement amorphe. Plutôt logique. Les Strasbourgeois ne cessaient de pousser après la mi-temps, Benjamin Lecomte retardant l'échéance.

Première défaite depuis mi-décembre

Ce but en fin de match coûte très cher. Car ce sont trois points perdus sur les trois concurrents directs du club du Rocher dans la course au titre. "On a vu la défaite de Monaco", concédait d'ailleurs Christophe Galtier juste après la victoire du LOSC... en toute fin de match, avec un doublé express de Jonathan David.

C'est aussi un vrai coup d'arrêt pour les joueurs de Niko Kovac: Monaco n'avait plus perdu depuis mi-décembre et sa série de trois défaites de suite contre Lille (2-1), l'OM (2-1) et Lens (3-0). Derrière, l'ASM n'avait cédé des points que lors de ses matchs nuls contre Saint-Etienne et Lorient. "Trop tôt pour parler du titre", prévenait l'entraîneur quelques jours plus tôt. En effet. Le club est toujours quatrième mais compte désormais quatre points de retard sur Lyon, cinq sur Paris et sept sur le LOSC.