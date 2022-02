Monaco, le tournant du mois de mars

Battu à domicile par Reims ce dimanche (1-2), Monaco s’apprête à disputer 6 matchs en 18 jours. Coupe de France, Ligue 1, Ligue Europa... Le mois de mars sera déterminant pour le club et l’avenir de son entraîneur Philippe Clement.

Accueillir un 14e de Ligue 1 amoindri par un capitaine suspendu et sept blessés, qui plus est à domicile où il n’a plus perdu depuis plus de cinq mois (le 11 septembre contre l’OM), cela ressemblait au panorama idéal pour que Monaco fasse le plein de confiance avant un mois de mars redoutable.

Pourtant, après deux matchs nuls, le club de la Principauté n’a pas su retrouver ce dimanche le chemin de la victoire. Pire, il s’est fait punir par Reims dans les ultimes secondes (2-1). "Je suis déçu car nous n’avons pas été récompensés aujourd’hui", regrettait Philippe Clement en fin de partie. "Les joueurs ont fait beaucoup de bonnes choses et ont dominé, mais nous avons fait des erreurs sur les sept dernières minutes", ajoutait le technicien monégasque.

"On doit être capables de réagir"

Des erreurs conduisant à un revers qu’il faudra vite oublier, car les prochaines échéances arrivent à grands pas. Mercredi, Monaco se déplacera à la Beaujoire pour une demi-finale de Coupe de France. Finalistes l’an dernier, les Asémistes seront confrontés à des Nantais portés par un stade qui affiche déjà complet tant les supporteurs attendent un trophée depuis plus de 20 ans. Arrivera ensuite un déplacement périlleux à Marseille, un voyage au Portugal pour le huitième de finale aller de Ligue Europa face à Braga, un tour à Strasbourg contre une équipe en grande forme puis la réception de Braga et enfin celle du Paris-Saint-Germain.

Pour affronter ce calendrier dantesque, Monaco devra d’abord se remettre de ce dernier match perdu au mental. "On doit être capables de réagir même si on aura encore moins d’options parce qu’on a perdu Jean Lucas pour mercredi (suspendu à Nantes suite à son exclusion, ndlr), explique Philippe Clement. Je vais m’appuyer sur les bonnes choses que j’ai vues aujourd’hui de Vanderson, de Diop, de Gelson ou de Ben Yedder qui a encore marqué." Des hommes essentiels pour les nombreux matchs à venir, accompagnés par les retours de Tchouaméni, Caio Henrique (suspendus ce dimanche), Boadu (pressenti pour Nantes) voire Golovin (absent contre Reims pour une gêne musculaire ressentie à l’entraînement).

"Ce mois de mars sera chargé, assurait Axel Disasi après la rencontre. Le plan était de prendre les 3 points pour l’entamer avec beaucoup de confiance et de sérénité. Ce mois sera important pour la fin de saison. J’ai confiance en notre groupe, on sait que sur ce mois, on peut faire de belles choses." Les pessimistes diront eux que Monaco, désireux de faire bonne figure sur tous les tableaux, pourrait aussi tout perdre. Alors qu'il est aujourd’hui à huit points du podium, la Ligue des champions semble s’éloigner journée après journée. C’est pourtant pour la disputer et s’y installer que Niko Kovac a été écarté en décembre dernier...