Ligue 1: le hold-up de Reims qui arrache la victoire à Monaco

Après avoir mené au score, Monaco a été battu 2-1 par Reims, vainqueur grâce à deux buts en fin de match dimanche lors de la 26eme journée de Ligue 1. Une grosse désillusion pour l’ASM qui réalise une très mauvaise affaire dans la course à l’Europe.

Coup de massue terrible pour Monaco. L’équipe de Philippe Clément s’est inclinée face à Reims (1-2) dimanche au stade Louis II lors de la 26eme journée de Ligue 1. Si les Monégasques pensaient avoir fait le plus dur en deuxième période en ouvrant le score grâce à Ben Yedder (54e), un but contre son camp de Kevin Volland (83e) et de Nathanaël Mbuku dans le temps additionnel (92e) ont offert un succès inespéré à une équipe rémoise clairement venue pour défendre.

L’ASM, qui n’a plus gagné depuis trois matchs, ne réalise pas un bonne opération dans la course à l’Europe et ne prépare pas dans les meilleures conditions sa demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, mercredi à la Beaujoire. Reims, en revanche, grimpe provisoirement à la 13eme place et respire mieux en vue du maintien.

Le coup d'envoi retardé pour protester contre la guerre

Le coup d’envoi de ce match a été retardé de cinq minutes. Une décision du camp rémois en signe de protestation contre la guerre en Ukraine. "Malgré tout le respect que j'ai pour le club de Monaco et pour ses dirigeants (russes; Rybolovlev était absent ce dimanche, ndlr), on devait symboliquement montrer que nous étions totalement en désaccord avec les actes de guerre faits par la Russie là-bas", a expliqué le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, au micro de Prime Vidéo avant la rencontre.

Ben Yedder reprend ses distances avec Mbappé

Sur le terrain, à l’heure de la sieste, on n’a pas été loin de piquer du nez même si Gelson Martins a fait trembler les filets dès la 7eme minute. Mais le but a été justement refusé, pour une position de hors-jeu. Après la pause, une volée sublime de l’Ecossais Fraser Hornby fracasse la barre transversale. L’équipe champenoise laisse passer sa chance et se fait punir par l’incontournable Wissam Ben Yedder. L’attaquant international, bien servi par Sofiane Diop, ouvre le score (54e). Le Monégasque en profite pour reprendre seul les commandes du classement des buteurs (15 buts) avec une longueur d’avance sur Kylian Mbappé, auteur d’un doublé samedi face aux Verts (3-1). Il s’agit au passage du 3.500 but de l’histoire de l’histoire de l’AS Monaco.

Monaco coule dans le money time

Mais l’équipe de la Principauté pourra regretter ses actions manquées. Car Kevin Volland trompe son propre gardien de la tête en fin de match (85e). Pour ne rien arranger, Jean Lucas est expulsé pour avoir bêtement laissé trainer ses pieds sur Ilan Kebbal (88e). Enfin sur contre express, Mbuku assomme les Monégasques dans le temps additionnel (92e). Dix dernières minutes cauchemardesques pour Monaco. Fantastiques pour les Rémois.