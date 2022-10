Monaco: les stats très paradoxales de Wissam Ben Yedder sur penalty

S'il est désormais le joueur qui a raté le plus de penalties dans l'élite depuis la saison 2006-2007, selon Opta, il est aussi celui qui en a le plus marqué au XXIe siècle en Ligue 1.

Alors qu’il avait l’occasion d’ouvrir le score en première période, ce dimanche face à Angers en championnat (2-0), Wissam Ben Yedder est tombé sur un Fofana inspiré, qui a repoussé sa tentative en partant du bon côté. C’est le premier échec de la saison pour l’international français, qui a échoué à convertir 8 de ses 36 tentatives sur penalties en Ligue 1 depuis qu’il y évolue.

Aucun joueur ne s’est plus souvent manqué sur l’exercice dans l’élite depuis qu’Opta l’analyse (2006-2007), appuie le statisticien. Ben Yedder est-il vraiment "hanté" dans cet exercice, comme le suggère Opta ? Les statistiques de la saison passée ne racontent pas tout à fait la même histoire.

Mieux que Monterrubio

A l’instar du Brésilien Neymar, l’international français est plutôt une référence dans l’exercice, et même LA référence en Ligue 1 au nombre de buts marqués. Pour la deuxième saison consécutive, Wissam Ben Yedder, auteur de sa saison la plus prolifique avec 25 buts marqués, a terminé meilleur marqueur avec 100% de réussite dans l’exercice (8 pénalties transformés sur 8 tentés) en 2021-2022. Grâce à son penalty inscrit face à Nantes, son taux de réussite est à l’équilibre cette saison (50%), tandis qu’il s’élève à plus de 90% depuis qu’il est arrivé à Monaco en 2019.

Meilleur buteur sur penalty dans l’élite au XXIe siècle, l’attaquant monégasque a transformé 28 penalties dans le championnat de France depuis ses débuts dans l’élite, soit deux de plus qu’un autre spécialiste, Olivier Monterrubio (ex-Nantes, Rennes, Lens…), et quatre de plus que Zlatan Ibrahimovic, tireur attitré du PSG pendant quatre ans. Le Brésilien Neymar est lui resté scotché à 23 depuis que Kylian Mbappé a récupéré la responsabilité des penalties.