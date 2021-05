Monaco-OL: Juninho explose en tribune après le but vainqueur

Juninho, directeur sportif de l’OL, a exulté après le but de Rayan Cherki offrant la victoire à son équipe sur le terrain de Monaco (2-3).

Comme les supporters lyonnais, Juninho est passé par tous les états dimanche lors de la folle rencontre entre Monaco et Lyon (2-3). Assis dans les tribunes du stade Louis-II, le directeur sportif lyonnais est descendu de quelques étages au fur et à mesure de l'avancée du match, avant de se retrouver au milieu des remplaçants pour suivre les dernières minutes électriques. Son habituelle réserve a finalement explosé dans les ultimes instants quand Rayan Cherki, entré en jeu cinq minutes plus tôt, a offert la victoire aux Lyonnais en reprenant un centre parfait de Mattia De Sciglio (89e).

Le Brésilien a hurlé de joie derrière son masque, bondi à plusieurs reprises, sauté par-dessus les sièges, au milieu d’un clan lyonnais libéré par ce succès d’une importance capitale dans la course à la Ligue des champions. Battu par Lille la semaine dernière (2-3), Lyon abattait sa dernière carte pour croire encore à ses chances de terminer sur le podium.

Menés, les hommes de Rudi Garcia ont réussi à égaliser avant de prendre l’avantage sur une tête de Marcelo (77e) alors qu’ils étaient réduits à dix. Ils ont ensuite concédé l’égalisation sur un penalty de Wissam Ben Yedder après une sortie très dangereuse d’Anthony Lopes sur Piero Pellegri (86e). Un nul qui n’arrangeait pas du tout l’OL. Mais Cherki a finalement fait exulter toute l’équipe en arrachant trois points très importants.



L’OL revient à une longueur de l’ASM, troisième. Mais cela a coûté cher aux Lyonnais, qui ont conclu la rencontre avec trois expulsions: celle de Maxence Caqueret après deux avertissements ainsi que celles de Marcelo et De Sciglio suite à l’altercation très chaude qui a éclaté après le coup de sifflet final. Ces trois joueurs manqueront la réception de Lorient, samedi prochain (17h, 36e journée de Ligue 1). Mais ça, Juninho n’y pensait pas encore au moment du but de Cherki.