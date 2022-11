Monaco-OM: aucun pépin pour les trois mondialistes français

Trois joueurs retenus avec l’équipe de France pour la Coupe du monde ont participé à la rencontre entre Monaco et Marseille (2-3), dimanche. Jordan Veretout a même marqué lors de cette soirée sans encombre sur le plan physique.

Trois joueurs de l’équipe de France concernés par la Coupe du monde étaient sur la pelouse du stade Louis-II dimanche soir lors de Monaco-OM (2-3), dernier match de Ligue 1 avant le mondial au Qatar: Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout. Aucun pépin physique à signaler les concernant, même si les trois joueurs ont été très affectés moralement et choqués par la grave blessure au genou d’Amine Harit qui devrait priver l’international marocain de coupe du monde.

Mattéo Guendouzi est sorti à 15 minutes de la fin du match. Malgré toujours autant d’activité au milieu de terrain, il a manqué une grosse occasion de la tête en début de rencontre et n’a pas énormément pesé sur le jeu offensif de l’OM. Jordan Veretout confirme de son côté sa montée en puissance, avec comme récompense le premier but de sa carrière sous le maillot de l’OM, un très joli but pied gauche qui a totalement relancé Marseille en fin de rencontre. Guendouzi et Veretout ont quitté l’OM sur un match fou et un dénouement plein de frissons, avec une communion entre joueurs et avec les supporters marseillais présents en Principauté.

Guendouzi: "C'est un rêve et j'espère qu'on soulèvera ce magnifique trophée"

Côté monégasque, Youssouf Fofana a ratissé quelques ballons mais n’a pas été trop en vue dimanche soir, peut-être avait-il un petit peu la tête au Qatar. Les trois joueurs ont désormais rendez-vous à Clairefontaine ce lundi avant de prendre la direction de Doha mercredi. "C’est un rêve qui s'est réalisé, a rappelé Matteo Guendouzi à l’issue du match. C’est beaucoup de travail depuis maintenant un bon bout de temps, depuis très jeune. Donc il y a beaucoup d’émotions au moment de la liste. C’est un rêve et maintenant j’y vais pour aider l'équipe et bien évidemment, j’espère qu’on soulèvera ce magnifique trophée."

Jordan Veretout a aussi rappelé sa fierté d’être sélectionné après avoir ouvert son compteur buts avec l’OM. "Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je l'attendais, confie l’ancien Nantais au sujet e son but. Il est venu au bon moment avant la trêve. Ça nous relance dans le match, puis c’est une victoire de toute l’équipe, une victoire pour Amine (Harit, blessé et vraisemblablement forfait pour la Coupe du monde avec le Maroc, ndlr) et aussi pour nos supporters. Je pense que sans eux, on ne revient pas. Grâce à eux, on s’est arraché jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière seconde. Cette victoire est pour eux."