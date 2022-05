Monaco: un jeune renvoyé d'une détection... pour être venu avec un maillot du PSG

Un éducateur n’a pas du tout apprécié qu’un adolescent de 15 ans, qui participait à un stage de détection organisé par l'AS Monaco, se présente avec un maillot du PSG. Il l'a renvoyé, comme le raconte Nice-Matin.

Il n’est pas prêt d’oublier ce 13 avril. Ce jour-là, Kamil, 15 ans, se présente à un stage de détection organisé par la section amateur de l’AS Monaco. Une soixantaine de jeunes sont là. Avec l’espoir de se faire remarquer et d’intégrer le centre de formation du club du Rocher.

Certains ont un maillot du Real Madrid, d’autres du Barça ou de Chelsea. Kamil, lui, a mis celui du PSG. Ce qui ne va pas beaucoup plaire à un éducateur présent au bord du terrain. Pour lui, l’adolescent n’a rien à faire au stade de La Turbie avec un tel maillot, à tel point qu’il lui demande tout simplement de quitter le rassemblement sur le champ. La scène est racontée ce vendredi dans Nice-Matin par le père du jeune joueur, encore très remonté.

"Quand Kamil s’est présenté à la table d’inscription avec son maillot du PSG, on ne lui a rien dit. La remarque lui a été faite après par un éducateur alors qu’il avait commencé à jouer. Mon fils m’a dit qu’il lui avait attrapé l’épaule et lui avait dit d’une façon qu’il a trouvée agressive: 'Tu cherches à nous provoquer en venant avec ton maillot du PSG? Ici Nice ou PSG, c’est pareil pour nous!' Mon fils est resté bête sur le coup. Il était forcément très déçu et il est parti en pleurs", a-t-il expliqué. Pointé du doigt dans cette histoire, le club de Monaco assume totalement.

Monaco assume

"Puisque son père était présent, comment a-t-il pu laisser son gamin venir faire une détection à l’AS Monaco avec un maillot du PSG? Serait-il allé à Marseille avec ce maillot? L’éducateur l’a effectivement rappelé sur le bord du terrain pour lui demander s’il avait un autre tricot à se mettre, il n’en avait pas. Si l’entraînement avait eu lieu au stade des Moneghetti, on aurait pu lui passer un autre maillot, mais à La Turbie, nous n’avons pas de stock. C’est pour cela qu’on lui a demandé de quitter la détection", a commenté auprès de Nice-Matin le président de la secteur amateur de l’ASM, Michel Aubéry, qui a invité Kamil à venir à un autre stage, sans son maillot du PSG.

Invité à réagir, le président du district Côte d’Azur et vice-président de la Ligue méditerranée de football, Edouard Delamotte, a apporté son soutien à Monaco: "Il faut être correct dans la vie et apprendre à ses enfants à l’être. J’ai expliqué au papa que c’était comme venir se faire recruter chez Renault avec le costume de Peugeot."