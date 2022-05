Mercato: les finalistes pour Tchouaméni, qui va bien quitter Monaco

INFO RMC Sport – Si Aurélien Tchouaméni a entretenu un certain flou sur son avenir mercredi en conférence de presse, il va bien quitter Monaco cet été selon nos informations. Quatre clubs se le disputent.

Sondé sur son avenir en conférence de presse ce mercredi, Aurélien Tchouaméni a décidé d'entretenir un certain suspense : "Je crois que je suis en contrat jusqu’en 2024 ? Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Il peut se passer plein de choses pendant les mercatos. Le plus important, c’est le match de Lille, pas ce qui arrivera après. Après quand chacun partira en vacances, on verra qui sera là à la reprise", a répondu le milieu de terrain monégasque, souriant, avant de répondre à la relance consistant à savoir si une qualification en Ligue des champions du club de la Principauté, en échec l'an dernier lors du tour préliminaire, pourrait l'amener à envisager une année supplémentaire sur le Rocher.

"Cette élimination m’est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des champions avec Monaco ce n’est pas quelque chose qui me déplairait", a répondu l'international français.

Le PSG part de loin mais insiste

Pourtant, selon nos informations, peu importe l'issue de la saison monégasque, Aurélien Tchouaméni ne sera plus sur le Rocher la saison prochaine. Si l'international français est concentré sur la fin de saison avec le groupe de Philippe Clement, qu'il apprécie, son entourage négocie déjà depuis plusieurs mois avec des cadors européens. Liverpool, Chelsea et le Real Madrid sont les finalistes dans ce dossier même si le Paris-Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot. Le club de la capitale insiste toujours pour faire venir Tchouaméni mais celui-ci, comme évoqué par RMC Sport il y a quelques mois, préférerait un challenge hors de l'Hexagone.