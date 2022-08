Monaco: Volland absent un mois selon Clement

Passé en conférence de presse ce mardi, Philippe Clement a donné des nouvelles de Kevin Volland, sorti sur blessure dimanche soir face au PSG. L'attaquant allemand devrait être absent un mois.

Sorti sur blessure dimanche face au PSG (1-1) dans la foulée de son but, Kevin Volland est fixé sur son sort. L'attaquant international allemand de Monaco, touché à la cheville droite, devrait être absent quatre semaines, a indiqué mardi son entraîneur Philippe Clement lors de son passage en conférence de presse.

"Pas aussi grave que ce qu'on pensait"

"Ce n'est pas bon pour Kevin", a déclaré mardi l'entraîneur belge lors de sa conférence de presse à la veille de la réception de Troyes lors de la cinquième journée de Ligue 1.

"Mais ce n'est pas aussi grave que ce qu'on pensait après le match, a poursuivi Philippe Clement. Même s'il est compliqué de faire une évaluation, on pense qu'il sera absent autour de quatre semaines."

Les examens médicaux effectués dès lundi n'ont pas décelé de trait de fracture, comme avait pu le craindre le service médical du club de la Principauté lors de sa blessure au Parc des Princes, où Kevin Volland a inscrit son premier but de la saison.



Kevin Volland s'est plaint de sa cheville droite immédiatement après avoir ouvert le score. Il a cédé sa place au jeune Maghnes Akliouche, auteur d'une bonne rentrée et qui pourrait gagner "plus de temps de jeu" dans un avenir proche en raison du départ de Sofiane Diop à Nice, a indiqué Clement. "Quand je vois l'évolution de Maghnes à l'entraînement et en match ces derniers mois, il montre qu'il est prêt. S'il continue, il gagnera plus de temps de jeu", a dit l'entraîneur de l'ASM.