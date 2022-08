PSG-Monaco: premier accroc de la saison pour Paris, accroché par l'ASM

Le Paris Saint-Germain a concédé ses premiers points de la saison en Ligue 1 contre Monaco (1-1). Cette fois, le trio magique n'a pas brillé.

Stoppé net dans son élan par l’ASM (1-1), Paris a trouvé du répondant en Ligue 1. Machine à broyer ses adversaires dans le sillage de ses stars offensives, le PSG volait depuis le début de la saison. Monaco ne lui a pas laissé la même liberté pour manoeuvrer ce dimanche, au Parc des Princes. Le premier gros test de la saison s’est avéré un véritable casse-tête pour les hommes de Christophe Galtier, surtout en première période. Car Monaco avait un plan bien ficelé: ne pas laisser respirer les Parisiens à la construction en imposant un pressing tout terrain. De l’art de défendre en avançant. Continuellement dans l'avancée, les défenseurs monégasques ont diffusé une énorme confiance à leurs partenaires du milieu de terrain pour jaillir sur le porteur parisien. Mohamed Camara a abattu un travail énorme dans ce registre.

Flanqué du Portugais Vitinha (suspendu pour la rencontre) depuis le début du championnat, le milieu de terrain italien Marco Verratti n’a pas eu le même rayonnement ce soir avec un déchet technique plus prononcé. Face à des Monégasques qui imposaient un défi physique, le salut des Parisiens aurait pu passer par davantage de mobilité et de solutions dans la profondeur, mais les Parisiens en ont manqué. Parfaitement cadré au milieu, Renato Sanches, qui débutait pour la première fois sous le maillot parisien, est apparu très discret dans ses déplacements, trop neutre avec le ballon. Monaco allait-il pouvoir maintenir une telle intensité aux quatre coins du terrain pendant 90 minutes ? La réponse s’est avérée négative. Monaco a bien ouvert le score grâce à Volland en première période (20e), mais l’ASM a progressivement cédé de plus en plus de terrain aux Parisiens. Monaco a même tremblé avant la pause, alors que Paris poussait, à l’image du double poteau de Messi et Mbappé, qui manquait l’égalisation seul face au but vide (45e).

Le joli geste de Mbappé pour Neymar

Plus équilibrée au retour des vestiaires, la rencontre aurait pu tourner rapidement et peut-être définitivement à l’avantage des Monégasques si Ben Yedder avait trouvé le cadre (48e). Les Monégasques se sont retrouvés plusieurs fois dans la surface parisienne, mais le dernier geste leur a fait défaut, là où Paris a su capitaliser sur les quelques situations qu’il s’est procurées pour au moins égaliser. Le club de la capitale a bénéficié d’un penalty accordé après intervention de l’arbitrage vidéo. Beau joueur, Kylian Mbappé a laissé le ballon du penalty à Neymar. Preuve que l’épisode du "penaltygate" est oublié entre les deux joueurs. Intraitable dans cet exercice, le génie brésilien n’a pas manqué de remercier l’international français après avoir converti l’offrande (70e).

Incapable de développer ce jeu châtoyant qui a tant ravi ses supporters lors des trois premiers matches de la saison, Parisa procédé par à-coups, misant tour à tour sur la vitesse de Mbappé, malheureux face au but, ou un coup de génie de Neymar et Messi. Mais le trio magique n'a pas brillé. C’est finalement Hakimi qui a été le plus proche de marquer avec cette frappe limpide venue s’écraser sur le poteau d’un Nübel qui semblait battu (75e). Pris dans la tenaille monégasque, le Paris Saint-Germain version Galtier a davantage ressemblé à celui de Pochettino ce soir. Ce premier accroc pourrait néanmoins constituer un rappel à l'ordre intéressant pour les Parisiens, à moins de dix jours désormais du coup d'envoi de la Ligue des champions, face à la Juve (7 septembre, sur RMC Sport 1).