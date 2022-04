Montpellier-Brest: la technique à l'ancienne des supporters brestois pour déconcentrer Savanier

Brest a tenu bon pour s'imposer à Montpellier ce dimanche (2-1), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Téji Savani a réduit l'écart dans le temps additionnel sur penalty... imperturbable face aux facéties des supporters brestois.

Il n'a pas bronché, avec son regard noir et sa concentration sans égale, son mâchage de chewing-gum aussi. Téji Savanier a réduit l'écart qui séparait son équipe Montpellier de Brest ce dimanche, sans toutefois empêcher son équipe de s'incliner (2-1) dans cette 30e journée de Ligue 1.

Un but qui ne change pas le résultat final

C'est sur penalty, à la 94e minute, que le meneur de jeu a réglé la mire. Et pourtant, comme montré par les ralentis sous différents angles du diffuseur Amazon Prime Video, le champ de vision du joueur était bien occupé... par de facétieux supporters brestois qui avaient fait le déplacement.

Le penalty de Savanier avec les supporters brestois en arrière plan, le 3 avril 2022 © Capture écran Amazon

Et visiblement, le froid qui s'est abattu sur la France cette semaine ne les a pas découragés puisque cinq d'entre eux ont tout simplement baissé leur pantalon pour exhiber leur postérieur et tenter de déconcentrer Téji Savanier. Certains avec un peu plus de témérité que d'autres concernant la présence ou non du tissu...

Si la technique n'a pas fonctionné, Brest a engrangé de précieux points à La Mosson pour se hisser à la 12e place du classement. Soit juste derrière son adversaire du jour, qui n'a engrangé qu'une seule victoire (contre Bordeaux) sur les cinq derniers matchs.