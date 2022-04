Ligue 1: Monaco confirme à Metz, Troyes s'éloigne de la zone rouge, pluie de buts pour Clermont-Nantes

Troyes s'est donné de l'air en dominant Reims sur le fil (1-0), tandis que Clermont, emporté par une avalanche de buts en seconde période, a perdu gros face à Nantes (2-3). Monaco a dominé Metz (2-1), non sans rencontrer quelques difficultés.

Monaco confirme à Metz

Septième de Ligue 1 avant la 30e journée, Monaco pouvait seulement espérer doubler Lille au classement. Mais sur le plan comptable, la victoire obtenue à Metz (2-1) permet surtout au club de la Principauté de se relancer dans la course à la troisième place si l’on s’autorise à se projeter. Capitaliser sur la superbe victoire obtenue face au Paris Saint-Germain, tel était l’objectif des Monégasques.

Contrariée par les Messins au cours d’une première période pauvre en occasion de but, l’ASM s’en est remis à l’efficacité de son attaquant Wissam Ben Yedder, qui ne s’était pas procuré la moindre occasion franche lors des 45 premières minutes. L’international a inscrit son 18e but de la saison en profitant d’une grave mésentente de la défense messine, laquelle concède trop de buts à l’adversaire dans cette configuration où elle paie une communication défaillante entre ces joueurs.

Entré à la pause, le Néerlandais Myron Boadu n’a pas raté la session de rattrapage après s'être vu refuser logiquement un premier but. Metz n’a pas démérité, à l’image du but sublime d’Amadou, mais c’est bien Monaco qui enchaîne un second succès consécutif et se replace dans la course à l’Europe.

Nantes à la folie

Pour Clermont et son entraîneur, Pascal Gastien, envoyé en tribunes par l’arbitre en fin de match, le scénario, autant que le résultat (défaite 3-2), est très difficile à avaler. Il l’est d’autant plus que le promu a fait mieux que résister à domicile. Dans le contenu, les Clermontois proposaient des choses bien plus intéressantes que le FC Nantes, avant d’encaisser l’ouverture du score de Ludovic Blas sur un fait de jeu évitable. La réponse de Khaoui, auteur de son premier but de la saison, à l’issue d’une belle construction collective, est venue récompenser une excellente entame de seconde période de la part des Clermontois.

Puis comme à l’aller, la rencontre s’est enflammée, avec pas moins de quatre buts en dix minutes. Rejoints à deux reprises, les Canaris ont vu la rencontre tourner en leur faveur après l’exclusion de Salis Abdul Samed, qui a précipité celle de son entraîneur. Furieux, ce dernier n'est pas parvenu à contenir sa frustration, criant sa colère à l’encontre du corps arbitral. Le dépit du technicien français est compréhensible. Son équipe vient d’enchaîner une quatrième défaite consécutive en Ligue 1 et encaisse beaucoup trop de buts (12 sur les quatre derniers matchs) pour un candidat au maintien. Clermont ne décolle pas, à la 17e place, tandis que Nantes entretient l’espoir d’une qualification européenne.

Ripart fait se lever l'Aube

Troyes a puisé au fond de ses tripes pour l’emporter et arracher dans le temps additionnel un précieux succès (1-0) en vue du maintien. Le but tardif de Renaud Ripart, entré en jeu en toute fin de rencontre, face à Reims, permet à l’Estac de prendre cinq points d’avance sur l’ASSE. Alors qu’on se dirigeait vers un match nul et vierge, malgré la supériorité numérique dont profitaient les Troyens depuis l’expulsion de Matusiwa, Ripart a finalement délivré le stade de l’Aube (93e). Troyes n’a plus perdu depuis cinq journées (deux nuls, trois victoires).

Avant cela, Adil Rami avait été contraint d’abandonner ses partenaires après s’être blessé sur une action anodine (30e) dans une première période aussi équilibrée qu’empruntée. Légèrement dominateur, le Stade de Reims s’était procuré les meilleures occasions, Flips touchant le poteau à la 34e. Troyes a relevé la tête à onze contre dix mais a longtemps buté sur un excellent Rajkovic, qui a repoussé les tentatives de Kouamé (82e) et Chavalerin (87e). Troyes aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout.

Brest réussit une belle Mo(i)sson

Tout s’est joué en seconde période dans ce match du ventre mou entre Montpellier et Brest, après un premier acte insipide, entre deux équipes quasiment assurées de se maintenir en Ligue 1. Sans véritable enjeu sur lequel s’appuyer, les deux équipes ont peiné à trouver la motivation suffisante pour emballer une rencontre longtemps maîtrisée par Montpellier à la Mosson. Sans trop en faire, le MHSC semblait se contenter de tenir le Stade Brestois en respect.

La superbe ouverture du score de Satriano a quelque peu réveillé les Héraultais, face à des Bretons enhardis. Brest qui n’avait gagné qu’un seul de ses six derniers déplacements a néanmoins trouvé le moyen d’assurer son succès. Passeur décisif sur le premier but, Honorat a inscrit sa dixième réalisation de la saison, confirmant son statut de meilleur buteur du club, lui qui a participé à l’ensemble des matches de son équipe cette saison.

Les Brestois réalisent un joli coup avec cette victoire (2-1) et comptabilisent 38 points au classement, un total qui devrait leur permettre d’entrevoir l’avenir beaucoup plus sereinement. Onze points séparent désormais les hommes de Michel Der Zakarian de Saint-Etienne, 18e et barragiste.